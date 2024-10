‘Panamá se pierde oportunidades sin PISA’, Andreas Schleicher, de la OCDE

Escuchar audio noticia

Panamá deberá esperar hasta 2029 si desea reintegrarse al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras el retiro oficial del Ministerio de Educación (Meduca) el pasado 29 de julio.

Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, informó a La Prensa que, aunque el país había avanzado significativamente en los preparativos para la evaluación de 2025, decidió no participar en esta ocasión. Sin embargo, el regreso a PISA podría concretarse en 2029, ya que la OCDE no impone requisitos específicos para la reincorporación.

Schleicher lamentó esta decisión y reiteró que el país ya había completado gran parte de los preparativos y que la versión nacional de la prueba PISA 2025 estaba lista para aplicarse. Subrayó que, sin los datos de PISA, Panamá no podría participar en actividades internacionales y regionales que dependen de estos resultados.

Además, manifestó que, dado que Panamá ya ha invertido en el desarrollo de PISA 2025, el costo adicional para completar el proceso es muy reducido en comparación con los beneficios. Sin embargo, subrayó que esta es una decisión que cada país debe evaluar de manera independiente.

Schleicher detalló que el costo de participación de Panamá en la evaluación ascendía a 199,105 euros (217,910 dólares), lo cual cubre los gastos básicos de la evaluación internacional. Aunque habría costos adicionales para la implementación nacional, el director de la OCDE estimó que estos no alcanzarían los 8 millones de dólares mencionados por la ministra de Educación, Lucy Molinar.

La OCDE brinda apoyo basado en evidencia para el desarrollo e implementación de políticas educativas en diversos países. En la mayoría de los casos, estos estudios se fundamentan en datos de PISA, aunque si Panamá cuenta con fuentes de datos comparativos alternativas, también podrían considerarse, planteó Schleicher.

La prueba de 2025 estaba diseñada para ofrecer a los países participantes hallazgos valiosos sobre las políticas y prácticas más efectivas para mejorar el aprendizaje y el bienestar estudiantil. Sin la participación de Panamá, el país pierde una referencia comparativa internacional que podría haber ayudado a fortalecer sus políticas educativas e identificar áreas clave de mejora.

Desde el pasado 29 de julio, el Meduca no ha retomado contacto con la OCDE para discutir el tema de la prueba.

Molinar argumenta falta de utilidad de la prueba

Sobre el tema, la ministra Molinar, afirmó que no tienen miedo a la evaluación, ya que el país obtendría los mismos resultados que en años anteriores. “Se han realizado dos pruebas PISA y no pasó nada después de cada una; hoy nos escandalizamos porque no la vamos a hacer”, expresó al ser cuestionada sobre la decisión.

“Ahora que estamos empezando a hacer cambios, esos fondos nos sirven para proporcionar recursos a esas transformaciones y, después, los evaluamos. Además, la prueba PISA compara países; hay otra evaluación que sí vamos a realizar el próximo año, que es la de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y que nos permite ver en qué aspectos fallan nuestros estudiantes. Esa prueba sí nos sirve para tomar decisiones, mientras que la prueba PISA no nos sirve de nada como país; solo nos compara con una lista de países”, comentó.

En una entrevista con @tvnnoticias, la ministra de Meduca habla sobre que Panamá no participará en la prueba PISA.

La prueba de la Unesco mide conocimientos en distintas materias y no cuesta los millones que requiere PISA. Lo que ocurre es que PISA ha vendido muy bien su nombre y cuenta con buena publicidad, subrayó.

“La prueba PISA solo se aplica a estudiantes de 15 años, no es una evaluación nacional para medir el conocimiento de todos los estudiantes y se aplica solo a una muestra de 4 mil 300 alumnos, mientras que tenemos más de 70 mil estudiantes. Ni siquiera es una muestra representativa”, subrayó Molinar. “PISA mide competencias, que es lo que el estudiante sabe hacer con lo que aprende”.

El ERCE, al igual que la PISA, solo evalúa a un grupo específico de la población estudiantil: los alumnos de tercer y sexto grado.

La decisión de Molinar recibió el respaldo del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien expresó: “Yo apoyo lo que ella está diciendo. Ella es la técnica en esto, yo no. Si ella dice que esa prueba no sirve, ¡es porque no sirve!”, declaró en su conferencia semanal desde el anfiteatro del Palacio de las Garzas.

"Respaldo la posición de la ministra", señala el presidente José Raúl Mulino sobre la salida de la prueba Pisa.

"Respaldo la posición de la ministra", señala el presidente José Raúl Mulino sobre la salida de la prueba Pisa.

Esta es la segunda vez que Panamá se retira de la prueba PISA, en ambas ocasiones bajo la gestión de Lucy Molinar. La primera salida ocurrió en 2012.