Panamá, 04 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Panamá se suma a la celebración mundial de la Francofonía 2026

    Getzalette Reyes
    Panamá se suma a la celebración mundial de la Francofonía 2026
    La Francofonía 2026 ofrecerá varias actividades gratuitas en Panamá.

    La Alianza Francesa de Panamá y la Embajada de Francia celebran la Francofonía 2026, que se desarrolla desde este 3 al 24 de marzo con una agenda cultural y académica en distintos espacios del país.

    Este año, la Francofonía en Panamá reúne a 13 representaciones diplomáticas —Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Egipto, Francia, Haití, Kosovo, Marruecos, México, Uruguay, Suiza y la Unión Europea— con una agenda que incluye exposiciones, proyecciones de cine, visitas guiadas, conversatorios, feria educativa y un mercadito gastronómico abierto al público.

    Entre las actividades destacan visitas guiadas en el Museo Interoceánico del Canal de Panamá sobre la construcción francesa y estadounidense de la vía interoceánica, un conversatorio en Twitch sobre videojuegos y cultura, talleres artísticos y un concierto de cierre con artistas invitados.

    La mayoría de los eventos serán gratuitos y buscan promover el idioma francés, así como valores de solidaridad, derechos humanos y cooperación internacional, han dicho sus organizadores.

    Getzalette Reyes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más
    • Panamá extiende invitación a 12 países para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal. Leer más