Panamá se suma a la celebración mundial de la Francofonía 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alianza Francesa de Panamá y la Embajada de Francia celebran la Francofonía 2026, que se desarrolla desde este 3 al 24 de marzo con una agenda cultural y académica en distintos espacios del país.

Este año, la Francofonía en Panamá reúne a 13 representaciones diplomáticas —Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Egipto, Francia, Haití, Kosovo, Marruecos, México, Uruguay, Suiza y la Unión Europea— con una agenda que incluye exposiciones, proyecciones de cine, visitas guiadas, conversatorios, feria educativa y un mercadito gastronómico abierto al público.

Entre las actividades destacan visitas guiadas en el Museo Interoceánico del Canal de Panamá sobre la construcción francesa y estadounidense de la vía interoceánica, un conversatorio en Twitch sobre videojuegos y cultura, talleres artísticos y un concierto de cierre con artistas invitados.

La mayoría de los eventos serán gratuitos y buscan promover el idioma francés, así como valores de solidaridad, derechos humanos y cooperación internacional, han dicho sus organizadores.