Panamá será sede de congreso internacional de medicina crítica con expertos globales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Panama International Critical Care Congress 2026 reunirá del 21 al 25 de abril en Panamá a 120 expertos para tratar la aplicación de la inteligencia artificial en salud.

En un contexto donde los sistemas de salud enfrentan desafíos cada vez más complejos —desde pandemias hasta el manejo de pacientes en estado crítico—, Panamá se prepara para convertirse en un punto de encuentro clave para la medicina especializada en la región.

Del 21 al 25 de abril, la ciudad será sede del Panama International Critical Care Congress 2026, un evento que reunirá a especialistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente, en lo que representa uno de los encuentros médicos más relevantes del año en el país.

No se trata solo de un congreso más. La agenda incluye múltiples eventos simultáneos: el 17º Congreso de la Asociación Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, el primer congreso regional de la Federación Mundial de Cuidados Intensivos y un encuentro centrado en inteligencia artificial aplicada a la salud, detalló el presidente de Panama International Critical Care Congress 2026, Alfredo Matos.

La medicina crítica es, por definición, la frontera más exigente de la atención médica. Es el espacio donde se toman decisiones en minutos, donde cada intervención puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

En ese escenario trabajan intensivistas, pediatras, anestesiólogos y especialistas que estarán presentes en Panamá para compartir experiencias, avances científicos y nuevas herramientas.

El congreso contará con la participación de expertos de instituciones como la Clínica Mayo, Harvard Medical School y centros médicos de Estados Unidos, Europa y América Latina, lo que refleja el nivel del encuentro.

Uno de los ejes más relevantes del congreso será la incorporación de nuevas tecnologías en la atención de pacientes críticos, detalló Matos.

Entre los temas destacan el uso de inteligencia artificial en la toma de decisiones clínicas, el análisis de datos médicos a gran escala y el desarrollo de herramientas que permiten anticipar complicaciones en pacientes hospitalizados.

Investigadores y médicos vinculados a proyectos globales de datos clínicos y salud digital compartirán experiencias sobre cómo estas tecnologías están transformando la práctica médica.

Este enfoque marca un cambio importante: la medicina crítica ya no depende únicamente de la experiencia clínica, sino también de la capacidad de interpretar información compleja en tiempo real.

El presidente de Panama International Critical Care Congress 2026 indicó que allá de las conferencias, el evento busca fortalecer la formación médica y el intercambio de conocimiento.

La presencia de especialistas en áreas como nutrición clínica, cuidados paliativos, epidemiología y simulación médica permitirá abordar la atención crítica desde una perspectiva integral.

También se incluirán actividades prácticas y espacios de capacitación, lo que refuerza el carácter formativo del congreso.