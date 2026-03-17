El festival que todo lector quiere en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá volverá a convertirse en un punto de encuentro para la literatura y el pensamiento iberoamericano con una nueva edición del Festival Centroamérica Cuenta.

Del 18 al 23 de mayo, el país reunirá a más de 80 voces de la literatura, el cine, el periodismo, la música y otras disciplinas creativas, provenientes de 18 países de Iberoamérica, en una agenda que abordará desde la creación literaria hasta temas como gastronomía, deporte, turismo y asuntos locales con impacto global.

La directora del festival, Claudia Neira Bermúdez, destacó que esta será la segunda ocasión en que el evento se realiza en Panamá, apostando por el país como destino cultural. “Se destaca por su riqueza cultural, conectividad e interés en la literatura”, señaló.

Asimismo, Bermúdez dijo que el festival tiene la idea de ser un gran foro para discutir grandes ideas de literatura, poesía, cine y otras tendencias, así como una manera de tender puentes, procurando una pluralidad de voces, espacios y diversidad de pensamiento. “De cómo la cultura no solo transforma sociedades, sino que también contribuye al desarrollo de las mismas”, resaltó.

Claudia Neira Bermúdez, directora de Centroamérica Cuenta, ofrece declaraciones a medios de comunicación. LP Isaac Ortega

Por su parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, subrayó que la participación de Panamá en este encuentro reafirma el compromiso del país con el diálogo cultural regional y la proyección de su diversidad artística.

Colón se suma como sede y llegan nuevos temas

Como novedad, el festival iniciará actividades el 18 de mayo en la ciudad de Colón, específicamente en el Centro de Arte y Cultura de Colón, con una programación que incluirá actividades literarias, infantiles y un taller de cocina con el chef panameño Mario Castrellón.

Esta edición también ampliará su oferta temática al incorporar conversaciones sobre gastronomía creativa, fútbol, ciencia, urbanismo y turismo cultural. Entre los invitados en estas áreas destacan el chef guatemalteco Sergio Díaz y el neurocientífico mexicano Jesús Ramírez Bermúdez, quien explorará la relación entre creatividad y cerebro.

Un cierre con figuras de la literatura y la música

El programa contempla un cierre con dos destacadas figuras: el cantautor panameño Rubén Blades y el escritor Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer 2008, quienes dialogarán sobre distintas formas de narrar la realidad humana desde la canción y la novela.

Además, se realizará una lectura de poesía con vinilos en vivo, una propuesta que busca fusionar la palabra con nuevas formas de expresión sonora.

Según se anunció este martes 17 de marzo en conferencia de prensa, el festival contará con una destacada lista de invitados, entre ellos Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Fernanda Melchor, Eduardo Sacheri, Pilar Quintana, Héctor Abad Faciolince y Luis García Montero, entre otros escritores, periodistas y creadores de la región.

Panamá será sede del Festival Centroamérica Cuenta del 18 al 23 de mayo. LP Isaac Ortega

Sedes y acceso

Las actividades se desarrollarán en múltiples espacios culturales, como la Ciudad de las Artes, el Museo del Canal, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y el Centro Cultural de España en Panamá, entre otros.

El evento es organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá y organismos internacionales. Todas sus actividades serán gratuitas hasta completar aforo.