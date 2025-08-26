Panamá supera el millón de vacunas aplicadas contra la influenza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De acuerdo con el más reciente reporte del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa), Panamá ya supera este año el millón de vacunas aplicadas contra la influenza.

En cuatro meses, desde que empezó la vacunación contra esta enfermedad, se han colocado 1,008,272 dosis. De esa cantidad, 740,427 fueron aplicadas en las instalaciones del Minsa y 267,845 en la Caja de Seguro Social.

En un comunicado, el Minsa reiteró que la vacuna contra la influenza está dirigida, en primera instancia, a grupos de alto riesgo: adultos mayores de 65 años, personas en asilos de ancianos y niños pequeños (particularmente de un año o menos).

Itzel de Hewitt, coordinadora del PAI, detalló que la región de salud donde más dosis se han aplicado es Panamá Metro, con 173,641; seguida de la Región de Salud de Chiriquí, con 123,088; y la de Panamá Oeste, con 122,259.

El Minsa recordó que los centros de salud vacunan de forma permanente contra la influenza y aplican otras vacunas del esquema nacional de inmunización. Además, los fines de semana se mantienen puestos de vacunación en diferentes puntos del país, que son anunciados, en las redes sociales de la institución.

El PAI resaltó que en abril pasado recibió 1,262,900 dosis de vacuna contra la influenza.