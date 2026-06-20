Panamá supera las 150 mil dosis aplicadas contra el sarampión y mantiene vigilancia epidemiológica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa informó que en los últimos meses se han aplicado más de 40 mil dosis adicionales contra el sarampión, mientras que el total de vacunas administradas contra esta enfermedad supera las 150 mil dosis a nivel nacional.

Más de 150 mil dosis de la vacuna contra el sarampión han sido aplicadas este año en todo el territorio nacional, informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Dirección General de Salud Pública.

La entidad destacó que mantiene una vigilancia epidemiológica activa en todo el país tras la detección de casos importados de sarampión. Asimismo resaltó el seguimiento realizado a las personas que estuvieron en contacto con los pacientes diagnosticados.

Con respecto a los casos detectados, la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, señaló que los contactos han evolucionado favorablemente y que, hasta el momento, ninguno ha desarrollado síntomas asociados a la enfermedad.

“Se dio seguimiento a todos los contactos y hemos estado verificando si han presentado algún síntoma. Por ahora no ha sido así. También hemos fortalecido la vacunación y agradecemos a la población por el apoyo brindado”, manifestó.

La funcionaria explicó que la respuesta de Panamá ha sido distinta a la observada en otros países que han enfrentado casos importados de sarampión, gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y los medios de comunicación.

Gill destacó que, desde el inicio de la Semana de Vacunación en las Américas, en abril pasado, el país ha reforzado la aplicación de vacunas contra el sarampión, la influenza, el neumococo y el virus respiratorio sincitial.

Según detalló, solo en los últimos meses se han aplicado más de 40 mil dosis adicionales contra el sarampión, mientras que el total de vacunas administradas contra esta enfermedad supera las 150 mil dosis a nivel nacional.

La funcionaria recordó que, antes de la salida de miles de panameños hacia eventos internacionales, incluidos encuentros deportivos en Norteamérica, se registró un aumento en la demanda de vacunas por parte de ciudadanos interesados en protegerse antes de viajar.

De acuerdo con el Minsa, hasta la fecha se han registrado tres casos importados de sarampión y un caso adicional asociado a uno de los contactos identificados durante las investigaciones epidemiológicas.

Gill aclaró que este último corresponde a un paciente panameño residente en Coclé, relacionado con uno de los casos importados, por lo que no se considera un caso autóctono de transmisión comunitaria.

Refuerzan controles en puertos y aeropuertos

Ante el riesgo de nuevos casos asociados a la movilidad internacional, las autoridades sanitarias han fortalecido la vigilancia en los principales puntos de entrada al país, incluidos aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos.

La directora de Salud Pública explicó que toda persona que ingrese al país y presente síntomas como fiebre será monitoreada por el sistema de salud para descartar posibles enfermedades transmisibles.

“Todo caso sospechoso de síndrome febril será investigado y se le tomarán muestras. Estamos realizando una vigilancia activa y proactiva para detectar oportunamente enfermedades como el sarampión, la Covid-19 u otros padecimientos transmisibles”, señaló.

El Minsa reiteró el llamado a la población para que complete sus esquemas de inmunización y recordó que el programa nacional de vacunación es gratuito. Además, destacó que las vacunas incluidas en el esquema nacional permiten prevenir alrededor del 95 % de las enfermedades transmisibles contempladas en el programa de inmunización.