Panamá supera los 14 mil casos de dengue en 2025; reportan 23 defunciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta la semana epidemiológica 44 —del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025— el país acumula 14,128 casos de dengue, en un año marcado por un aumento sostenido de la enfermedad y la presencia simultánea de los cuatro serotipos del virus.

De acuerdo con el Departamento de Epidemiología del Minsa, 12,529 de los casos registrados corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,501 presentan signos de alarma. Además, 98 personas han desarrollado dengue grave, lo que refleja el peligro creciente asociado a la circulación de los serotipos DENV-3 y DENV-4.

La Región Metropolitana encabeza la lista de contagios con 4,350 casos, seguida por San Miguelito con 2,503, Panamá Oeste con 1,506 y Panamá Norte con 1,326. Otras regiones como Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Colón también reportan cifras elevadas. La incidencia nacional se ubica en 309 casos por cada 100 mil habitantes.

El informe epidemiológico detalla que 1,366 pacientes han requerido hospitalización en lo que va del año debido a complicaciones por dengue. Asimismo, se han registrado 23 defunciones distribuidas principalmente en Chiriquí y Bocas del Toro, con cuatro fallecidos cada una. También se reportan muertes en la Región Metropolitana, Darién, Panamá Este, Coclé, San Miguelito y otras provincias y comarcas.

En cuanto a los corregimientos más afectados, Tocumen acumula 990 casos, 24 de Diciembre suma 853, mientras que Belisario Frías y Belisario Porras en San Miguelito registran 592 y 536 casos, respectivamente. La mayoría de las personas afectadas pertenece al grupo de edad entre 10 y 49 años, lo que evidencia un impacto significativo en la población joven y adulta.

El Minsa señaló que mantiene operativos intensificados de control de vectores en todo el país, pero insistió en que la participación ciudadana es clave para reducir la propagación del mosquito Aedes aegypti. Las autoridades recomiendan eliminar recipientes que acumulen agua —como latas, botellas y neumáticos— y mantener limpios los alrededores de las viviendas.

Entre los síntomas más comunes del dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor ocular y malestar general. Ante estos signos, el Ministerio de Salud advierte que es crucial no automedicarse y acudir a un centro de salud para recibir atención oportuna.

La co-circulación de los cuatro serotipos del dengue, especialmente DENV-3 y DENV-4, incrementa el riesgo de desarrollar casos graves y fatales, por lo que las autoridades reiteran la necesidad de reforzar las medidas de prevención en todo el país.