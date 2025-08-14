Panamá Viejo celebra 506 años con actividades culturales y jornada de puertas abiertas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes 15 de agosto, la ciudad de Panamá celebrará los 506 años de la fundación de Panamá Viejo. Para conmemorar la fecha, se han organizado una serie de actividades.

Ese mismo día se realizarán actos oficiales a partir de las 7:00 a.m. con presentaciones musicales y folclóricas en el sitio arqueológico de Panamá Viejo.

De igual forma, para este día se tendrá una jornada de puertas abiertas, totalmente gratis para nacionales, residentes y extranjeros.

El tradicional desfile de bandas escolares e independientes se realizará el domingo 17 de agosto, a partir de las 10:00 a.m., con la participación de 42 bandas escolares de distintas provincias del país y 12 bandas independientes.

La ruta del desfile será desde la estatua de Morelos en la vía Cincuentenario, hasta el Puente del Rey, antes de la entrada a Costa del Este.

Para los días 29, 30 y 31 de agosto se realizará el Festival Artístico y Gastronómico, con distintas atracciones como Vereda Cervecera, área gastronómica, stand de emprendedores, presentaciones folclóricas y museo de arte.

El 15 de agosto es reconocido oficialmente como día feriado en el distrito de Panamá, por la Ley No. 14 del 20 de enero de 1995, la cual estipula que será libre para funcionarios públicos y planteles educativos, tanto públicos como privados dentro de la ciudad de Panamá.

Este feriado no se aplica a las provincias fuera del distrito de Panamá, San Miguelito y Panamá Norte, donde las actividades continuarán con normalidad.