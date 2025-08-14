Panamá, 15 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Aniversario

    Panamá Viejo celebra 506 años con actividades culturales y jornada de puertas abiertas

    Yasser Yánez García
    Panamá Viejo celebra 506 años con actividades culturales y jornada de puertas abiertas
    Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo. Alexander Arosemena

    Este viernes 15 de agosto, la ciudad de Panamá celebrará los 506 años de la fundación de Panamá Viejo. Para conmemorar la fecha, se han organizado una serie de actividades.

    Ese mismo día se realizarán actos oficiales a partir de las 7:00 a.m. con presentaciones musicales y folclóricas en el sitio arqueológico de Panamá Viejo.

    De igual forma, para este día se tendrá una jornada de puertas abiertas, totalmente gratis para nacionales, residentes y extranjeros.

    El tradicional desfile de bandas escolares e independientes se realizará el domingo 17 de agosto, a partir de las 10:00 a.m., con la participación de 42 bandas escolares de distintas provincias del país y 12 bandas independientes.

    La ruta del desfile será desde la estatua de Morelos en la vía Cincuentenario, hasta el Puente del Rey, antes de la entrada a Costa del Este.

    Para los días 29, 30 y 31 de agosto se realizará el Festival Artístico y Gastronómico, con distintas atracciones como Vereda Cervecera, área gastronómica, stand de emprendedores, presentaciones folclóricas y museo de arte.

    El 15 de agosto es reconocido oficialmente como día feriado en el distrito de Panamá, por la Ley No. 14 del 20 de enero de 1995, la cual estipula que será libre para funcionarios públicos y planteles educativos, tanto públicos como privados dentro de la ciudad de Panamá.

    Este feriado no se aplica a las provincias fuera del distrito de Panamá, San Miguelito y Panamá Norte, donde las actividades continuarán con normalidad.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva. Leer más