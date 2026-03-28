Panamá volverá a la prueba PISA 2029 tras decir que ‘no sirve para nada al país’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca aseguró que la participación en PISA en 2029 busca medir el impacto de las reformas educativas, incluyendo el rediseño curricular, la capacitación docente y la integración de tecnología en el aula.

Panamá retomará su participación en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) en 2029, luego de que el propio Ministerio de Educación (Meduca) cuestionara su utilidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó a La Prensa que ha recibido comunicaciones que evidencian la intención de Panamá de retomar su participación en PISA 2029, una de las evaluaciones educativas más reconocidas a nivel internacional.

De acuerdo con el organismo, estas cartas reflejan el interés del país en reincorporarse a la prueba, que evalúa el desempeño de estudiantes de 15 años en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias, y permite comparar resultados entre distintos sistemas educativos.

Consultado por este medio, el Meduca confirmó la decisión, que también fue divulgada a través de sus redes sociales. La entidad explicó que el retorno en 2029 responde a una estrategia planificada, vinculada al proceso de rediseño curricular y al fortalecimiento de la formación docente.

Con una visión de mejora continua, Panamá retornará a la prueba PISA en 2029 para evaluar con precisión los avances del sistema educativo.#SomosMeduca#ConPasoFirme pic.twitter.com/rvVEZW3YHF — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) March 28, 2026

El Meduca detalló que para ese momento el país se encontrará en una fase intermedia de las reformas educativas actualmente en marcha, lo que permitiría evaluar con mayor precisión los resultados de los cambios implementados. Entre estos, se incluyen procesos de actualización curricular, programas de capacitación continua para docentes y el impulso de iniciativas orientadas a integrar herramientas tecnológicas en el aula.

Según la institución, la participación en PISA en 2029 no solo busca medir el rendimiento estudiantil, sino también obtener indicadores que permitan valorar el impacto de las políticas educativas en curso y ajustar estrategias en función de los resultados.

En una entrevista con @tvnnoticias, la ministra de Meduca habla sobre que Panamá no participará en la prueba PISA. pic.twitter.com/ukNHRHh4sz — La Prensa Panamá (@prensacom) October 15, 2024

El debate previo sobre PISA

Sin embargo, la decisión se da en un contexto de cuestionamientos previos sobre la utilidad de esta evaluación. En octubre de 2024, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que Panamá había destinado más de 2 millones de dólares en los últimos años a la prueba PISA sin obtener resultados significativos en términos de mejora educativa.

“Ahora que estamos empezando a hacer cambios, esos fondos nos sirven para proporcionar recursos a esas transformaciones y, después, los evaluamos. Además, la prueba PISA compara países; hay otra evaluación que sí vamos a realizar el próximo año, que es la de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que nos permite ver en qué aspectos fallan nuestros estudiantes. Esa prueba sí nos sirve para tomar decisiones, mientras que la prueba PISA no nos sirve de nada como país; solo nos compara con una lista de países”, afirmó en ese momento.

La ministra también sostuvo que las evaluaciones impulsadas por la Unesco permiten medir conocimientos específicos en las materias y tienen un menor costo, lo que, a su juicio, las convierte en herramientas más útiles para la toma de decisiones a nivel nacional. En contraste, indicó que PISA ha logrado posicionarse principalmente por su reconocimiento y alcance internacional.

No obstante, desde la OCDE se planteó una visión distinta sobre los costos y beneficios de la prueba. Andreas Schleicher, director de Educación del organismo, indicó a este medio que el costo de participación de Panamá en PISA asciende a 199,105 euros (217,910 dólares), monto que cubre los gastos básicos de la evaluación internacional.

El debate sobre la pertinencia de PISA en el país también fue respaldado por el Ejecutivo. El presidente de la República, José Raúl Mulino, apoyó la decisión de retirar a Panamá de la edición de 2025, al considerar que la prueba no reflejaba de manera adecuada la realidad del sistema educativo nacional.

Lea también: ‘Si ella dice que esa prueba no sirve, ¡no sirve!’: Mulino sobre la decisión de Molinar de retirarse de la prueba PISA

En la más reciente medición disponible, correspondiente a 2022, Panamá ocupó la posición 74 entre 81 países evaluados, ubicándose entre los resultados más bajos de la región. En esa evaluación participaron 5,308 estudiantes de 15 años, seleccionados de 243 centros educativos oficiales y particulares en las distintas regiones del país.

Los resultados, divulgados en diciembre de 2023, evidenciaron importantes desafíos en el sistema educativo panameño, particularmente en áreas fundamentales como comprensión lectora, razonamiento matemático y competencias científicas, en comparación con los promedios de los países miembros de la OCDE.

Una situación similar se registró en la evaluación de 2018, cuando Panamá se ubicó en la posición 71 de 77 países participantes. En ese ejercicio, se evaluó a 6,300 estudiantes de 15 años, lo que también dejó en evidencia brechas significativas en el desempeño académico.

La prueba PISA se encargó de evaluar en el 2022 los conocimientos en lectura, matemáticas y ciencia de los estudiantes de 15 años de edad en 81 países. iStock

Cabe recordar que en 2012, el Meduca, bajo la administración de Molinar, decidió no participar en la evaluación internacional.

Especialistas en educación advirtieron que la retirada de Panamá de la prueba PISA contrasta con los esfuerzos del país por alinearse con estándares internacionales y fortalecer su sistema educativo. Además, han señalado que la participación en este tipo de evaluaciones permite comparar resultados, mejorar la toma de decisiones y aportar mayor transparencia a las políticas públicas del sector.

En este contexto, el retorno a PISA en 2029 plantea un nuevo escenario para el país: medir si las reformas educativas en curso logran traducirse en mejoras concretas en el aprendizaje de los estudiantes y en la calidad del sistema educativo en su conjunto.