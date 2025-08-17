Panamá, 17 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    ‘Papá está bien’, dice Yiniva sobre la salud de Dorindo Cárdenas, quien fue operado de apendicitis

    Redacción de La Prensa
    Dorindo Cárdenas.

    El legendario acordeonista y cantante de música típica, Dorindo Cárdenas, fue sometido a una operación de apendicitis, confirmó su hija Yiniva.

    Desde hace días, hubo mucha expectativa por la salud de Dorindo, lo que ocasionó mensajes de solidaridad en las redes sociales por parte de los fans.

    “Papá está bien, gracias a Dios. Lo tuvieron que operar de una apendicitis”, expresó la hija del cantante en la red social X.

    “Es un hombre muy fuerte, demasiado, digo yo. Modelo antiguo de esos que ya no vienen. Gracias a todos los que han estado preocupados por su salud y se solidarizaron”, agregó.

    Ya el pasado viernes, Yiniva Cárdenas había agradecido los mensajes de apoyo.

    Dorindo Cárdenas, quien nació el 14 de febrero de 1936, lleva más de seis décadas activo en la música típica panameña. Es el fundador del conjunto Orgullo Santeño. Entre sus grandes éxitos están Regresa Pronto, Manizaleña, Allá en el Campo, Guararé y su Tradición.


