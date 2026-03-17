Paralización del Coneaupa afecta procesos de acreditación universitaria en Panamá

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre los expedientes pendientes se encuentran evaluaciones institucionales y procesos de acreditación de programas académicos que deben ser resueltos por el Coneaupa

La calidad de la educación superior en Panamá enfrenta un nuevo escollo burocrático. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional advirtió sobre la paralización de los procesos de evaluación y acreditación universitaria que tramita el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), situación que podría afectar el funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad académica en el país.

La alerta fue planteada en una carta enviada el 9 de marzo por el presidente de la comisión legislativa, el diputado Jorge I. Bloise, a la ministra de Educación, Lucy Molinar.

En la misiva, Bloise manifestó su “grave preocupación” por lo que describe como un patrón de inactividad en el consejo responsable de supervisar y acreditar las instituciones y programas universitarios en Panamá.

Lea la carta de Blosie a la ministra de Educación:

El detonante: la cancelación de la sesión

El conflicto se originó tras la cancelación de la sesión ordinaria de febrero de 2026 del Coneaupa.

De acuerdo con el documento enviado por la comisión, el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) remitió observaciones a la convocatoria de la reunión pocos días antes de su celebración. Estas observaciones estaban relacionadas con aspectos administrativos, como el plazo de convocatoria, la numeración de la sesión y la redacción del orden del día.

En una comunicación enviada el 4 de febrero, el viceministerio administrativo encargado del Meduca, Luis Antonio Herrera, señaló a la secretaria ejecutiva de Coneaupa, María del Carmen Terrientes de Benavides que la convocatoria debía cumplir con el plazo mínimo de cinco días hábiles de anticipación, tal como establece el reglamento interno del organismo.

Lea la carta del Meduca a la secretaria ejecutiva del Coneaupa:

También observó inconsistencias en la identificación de la sesión —que aparecía con numeraciones distintas— y pidió corregir la agenda, incluyendo de forma clara las actas pendientes de aprobación. Para los diputados, se trataba de elementos formales que podían subsanarse sin necesidad de suspender la reunión.

“Estas observaciones no justificaban la cancelación”, señala Bloise, al advertir que el consejo debía atender una agenda cargada de expedientes pendientes.

Un día después, el 5 de febrero, el Coneaupa respondió al ministerio indicando que acogía las observaciones y procedería a realizar las correcciones correspondientes, entre ellas la identificación correcta de la sesión como Sesión Ordinaria II-2026 y la inclusión completa de las actas que debían aprobarse.

Lea la carta de la secretaria de Coneaupa al Meduca:

El consejo también explicó que algunas inconsistencias administrativas respondían a limitaciones operativas internas, entre ellas la falta de personal administrativo suficiente para atender todos los procesos.

Mora acumulada

La Comisión de Educación sostiene que el Coneaupa mantiene más de 50 asuntos pendientes de resolución, de los cuales al menos 30 corresponden a expedientes que datan de finales de 2024.

Según el diagnóstico planteado en la comunicación oficial, esta acumulación evidencia que la inactividad del organismo no es un problema reciente, sino un patrón que se ha repetido durante 2024, 2025 y lo que va de 2026.

Entre los expedientes pendientes se encuentran evaluaciones institucionales y procesos de acreditación de programas académicos que deben resolverse por el consejo. Para la comisión legislativa, la falta de sesiones regulares del organismo puede generar consecuencias que trascienden el ámbito administrativo.

Impacto en el sistema universitario

El documento advierte que la paralización del Coneaupa podría provocar varios efectos en el sistema de educación superior panameño.

Entre ellos se mencionan la paralización de procesos de acreditación institucional y de programas académicos; la incertidumbre jurídica para estudiantes, docentes y profesionales que dependen de estos procesos para validar su situación académica; el incumplimiento de los plazos legales para emitir resoluciones; el deterioro de los estándares de calidad universitaria; y riesgos para el reconocimiento internacional de títulos panameños.

En medio de este contexto, la rectora de la Universidad Panamericana (UPAM), Damaris Candanedo, confirmó recientemente a La Prensa que esta universidad está operando con normalidad, pese a que el Meduca canceló de forma definitiva su permiso de funcionamiento.

El Decreto Ejecutivo No. 5 del 26 de febrero de 2026, firmado por el presidente José Raúl Mulino y por la ministra de Educación, Molinar, establece el cierre de la universidad tras detectar “faltas graves y persistentes” a la normativa que regula la educación superior en el país. El documento fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial No. 30471-A.

La Universidad Panamericana opera desde el local de una plaza comercial en El Cangrejo. La Prensa/Ereida Prieto

Según el Meduca, entre las irregularidades detectadas figuran incumplimientos en el proceso de acreditación institucional, deficiencias académicas y la reiterada falta de cumplimiento de los estándares exigidos por el Coneaupa. El decreto también señala que la universidad no ha logrado acreditarse desde 2012. A pesar de ello, figura entre las instituciones que más abogados ha graduado en el país.

El marco legal

La preocupación legislativa también se sustenta en lo establecido en la Ley 52 de 2015 de Panamá, norma que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Esta ley establece que el Coneaupa debe celebrar al menos una sesión ordinaria mensual para atender los procesos de acreditación y evaluación de la educación superior. El reglamento interno del propio consejo también refuerza esta obligación.

En su carta, Bloise solicitó que el Coneaupa convoque con la mayor brevedad posible la Sesión Ordinaria II-2026, con el objetivo de evacuar la carga de expedientes acumulados y restablecer la regularidad de las reuniones del organismo. La comisión también instó al Meduca a contribuir al funcionamiento normal del consejo y a evitar acciones que puedan obstaculizar el cumplimiento de sus funciones.

El objetivo —según el documento— es garantizar que el sistema de acreditación universitaria en Panamá continúe siendo “robusto, funcional y confiable”. Hasta el momento, el Meduca no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos planteados por la comisión legislativa.

Con anterioridad, la ministra de Educación, reconoció que el Coneaupa atraviesa una etapa crítica que debe corregirse con urgencia y planteó la necesidad de introducir reformas legales para reactivar y fortalecer el sistema de acreditación universitaria del país.

“Tenemos un tema muy fuerte con Coneaupa que tenemos que arreglar”, afirmó Molinar al referirse a la situación interna del organismo encargado de velar por la calidad de la educación superior.

Antecedente

A finales de septiembre de 2025, el Ministerio de Educación ordenó la creación de una comisión para investigar una serie de decisiones tomadas en los procesos de acreditación de universidades dentro del Coneaupa. La reunión había sido convocada por la ministra Molinar con el objetivo inicial de separar e investigar a la secretaria ejecutiva, María del Carmen Terrientes de Benavides. Sin embargo, al final, se acordó abrir una investigación, dado que las decisiones en cuestión fueron adoptadas por el pleno del organismo.

Luego de un par de intentos por separar a Terrientes, el 19 de noviembre de 2025 Molinar encabezó una reunión extraordinaria del Coneaupa que concluyó sin la apertura de una investigación disciplinaria contra la secretaria ejecutiva del organismo. El pleno rechazó, por mayoría, los cinco puntos que buscaban sustentar su separación del cargo mientras se desarrollaba un proceso administrativo en su contra.

La sesión se extendió por varias horas y estuvo marcada por un ambiente de tensión, cuestionamientos éticos, criterios legales encontrados y una profunda división entre los miembros del pleno. Al cierre del debate, ninguna de las propuestas logró los votos necesarios para iniciar una investigación formal.