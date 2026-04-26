Parkea PTY: así funciona la nueva app para pagar estacionamientos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Para utilizar la aplicación, los usuarios deben descargarla en sus dispositivos móviles, disponibles para sistemas Android y iPhone, y completar un proceso de registro.

La Alcaldía de Panamá puso en funcionamiento la aplicación Parkea PTY, una plataforma digital que permite a los conductores gestionar y pagar estacionamientos en el área de Puerta Sur, ubicada frente a El Chorrillo, desde el teléfono celular.

La herramienta forma parte de la estrategia de modernización de los servicios municipales y busca agilizar el uso de los espacios públicos de estacionamiento, mejorar la rotación vehicular y reducir los procesos manuales asociados al pago tradicional.

Registro digital y acceso desde el celular

Para utilizar la aplicación, los usuarios deben descargarla en sus dispositivos móviles, disponibles para sistemas Android y iPhone, y completar un proceso de registro sencillo.

El acceso puede realizarse mediante tres opciones:

Correo electrónico

Número de teléfono celular

Cuenta de Google o Apple

En el caso del registro con correo electrónico, el sistema envía un código de verificación a la bandeja de entrada del usuario, el cual debe ser ingresado para activar la cuenta.

Cómo funciona el sistema de estacionamiento

Una vez dentro de la aplicación, el proceso para activar el estacionamiento es completamente digital. El usuario debe seguir estos pasos:

Primero, seleccionar la opción “Escanear QR” y escanear el código ubicado en el área de estacionamiento. Luego, ingresar la placa del vehículo, elegir el tipo de automóvil y, de forma opcional, asignar un nombre al vehículo para facilitar su identificación dentro de la plataforma.

Posteriormente, el usuario selecciona el tiempo de uso del estacionamiento, lo que permite un control personalizado del periodo contratado.

Métodos de pago disponibles

La aplicación permite realizar pagos directamente desde el celular mediante dos opciones principales:

Yappy

Tarjetas de crédito Visa o Mastercard

Una vez confirmada la transacción, el sistema activa de forma automática el estacionamiento y muestra en pantalla la validación digital correspondiente, lo que elimina la necesidad de comprobantes físicos.

Parkea PTY

Objetivo: orden y eficiencia urbana

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, la implementación de esta herramienta busca mejorar el orden en el uso de estacionamientos en la ciudad, facilitar la rotación de vehículos y ofrecer una experiencia más eficiente tanto para residentes como visitantes.

Los estacionamientos habilitados en la aplicación se ubican en Puerta Sur. Foto/Cortesía

La iniciativa también apunta a reducir la congestión en zonas de alta demanda y avanzar hacia una gestión más moderna de la movilidad urbana, en la que los servicios municipales se integren a plataformas digitales de uso cotidiano.

Con este sistema, la administración municipal da un paso más hacia la digitalización de los servicios de ciudad, en un contexto en el que la tecnología se ha convertido en un componente clave para la gestión urbana y la movilidad en la capital.