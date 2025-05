Paro de médicos este lunes: Minsa rechaza medidas de presión que afecten la atención

El Ministerio de Salud (Minsa), como entidad rectora del sistema de salud en el país, expresó su rechazo a cualquier medida de presión que afecte la atención a los pacientes y ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

La institución, a través de un comunicado de prensa, reafirmó que todas las instalaciones de salud bajo su administración en el país permanecerán abiertas y operarán en sus horarios habituales, garantizando la continuidad de los servicios médicos esenciales.

La reacción del Minsa se produce tras la convocatoria de un paro nacional de labores de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), a partir de las 7:00 a.m. del lunes 5 de mayo, en protesta contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

La Amoacss argumenta que la ley atenta contra la “democracia, los derechos laborales y el futuro del sistema de salud panameño”. En un comunicado dirigido a sus miembros y a la población, la Amoacss expresó su preocupación por lo que considera una imposición de la ley sin una consulta ciudadana.

Por su parte, el director general de la CSS, Dino Mon, destacó que, a pesar del paro convocado, la mayoría del personal de la entidad continuará trabajando y prestando los servicios requeridos por los pacientes, incluidos las consultas, la entrega de medicamentos, los laboratorios y las cirugías.

El funcionario reiteró que no comprende la postura de los sectores en protesta, señalando que la Ley 462 es positiva, ya que garantiza el pago de pensiones y establece un mecanismo para mejorar las jubilaciones en el futuro. “Definitivamente, quien no trabaja, no cobra”, afirmó el viernes 2 de mayo durante una visita a varias instalaciones de la CSS en la región de Azuero.

El director también insistió en que quienes convocan el paro están difundiendo información incorrecta, ya que la ley fue ampliamente consultada y aprobada por las diferentes bancadas legislativas de la Asamblea Nacional.

Por otro lado, la Amoacss aclaró que, con la paralización, no se verán afectados los servicios para pacientes con cáncer, hospitalizados, ni las cirugías de urgencia o atenciones por maternidad.

Los pacientes no deben perder sus citas

En respuesta, la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd) hizo un llamado urgente a la comunidad de pacientes, instándolos a asistir a sus citas médicas este lunes 5 de mayo, a pesar del paro anunciado por algunos médicos afiliados a la Amoacss.

Mediante un mensaje en redes sociales bajo el hashtag #LaSaludNoSeSuspende, la Fenaeccd subrayó que, aunque muchos médicos no se sumarán a las protestas, el solo anuncio del paro genera temor y confusión entre los pacientes. Destacaron que muchas personas esperan meses o incluso años para obtener una cita médica, por lo que es crucial no perder ninguna de ellas.

“El derecho a la salud está por encima de cualquier protesta gremial. Apoyamos las reivindicaciones justas, pero no deben afectar a los más vulnerables”, señaló la organización en su publicación. De esta forma, la Fenaeccd hizo un llamado a la solidaridad y responsabilidad tanto de pacientes como de profesionales de la salud.

¿Qué deben hacer los pacientes?

La Fenaeccd instó a los pacientes y sus familias a seguir los siguientes pasos:

Asistir a su cita médica tal como estaba programada, sin dejarse llevar por el temor generado por los paros. Si no encuentran al médico, documentar la situación y compartirla en redes sociales utilizando el hashtag #LaSaludNoSeSuspende. Reportar cualquier incidente a las autoridades del centro de salud o policlínica para que se tomen las medidas pertinentes.