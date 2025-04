Paro docente en Panamá: protestas, detenidos y advertencias de sanciones salariales

Exclusivo Suscriptores

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, lunes 28 de abril, docentes y miembros de diversos sindicatos salieron a las calles del país para expresar su rechazo a la Ley 462, aprobada en marzo de 2025, que introduce reformas al sistema de la Caja de Seguro Social (CSS).

En la ciudad de Panamá, integrantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), acompañados por otros gremios, se concentraron en los alrededores de la iglesia del Carmen, sobre la vía España.

Vestidos de azul y portando la bandera nacional, pancartas y tambores, los manifestantes recorrieron la Calle 50 y la vía España en medio de cantos y consignas que retumbaban entre la lluvia persistente y el ritmo constante de la protesta.

“¡Esta lucha no termina si la ley no se elimina!”, “¡Maestro y profesor, un solo educador!” y “¡Esta CSS no se vende, esta CSS se defiende!” fueron algunas de las frases que se escucharon con fuerza. “Esta lucha no es de uno, es de todos”, dijeron algunos manifestantes, reflejando el espíritu colectivo que impulsó la movilización.

Durante aproximadamente dos horas, los docentes recorrieron ambas vías principales, culminando su manifestación nuevamente en la iglesia del Carmen.

Más temprano, la ministra de Educación, Lucy Molinar, lamentó la decisión de ordenar la suspensión de clases debido al llamado a huelga por parte de los gremios docentes y del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs). Aseguró que, aunque no fue una decisión sencilla, buscaba proteger la seguridad de los estudiantes en medio de un clima de creciente tensión.

Molinar advirtió que el miedo se ha instalado en los planteles escolares y denunció que muchos docentes que desean continuar impartiendo clases están siendo presionados e incluso amenazados por sus colegas. “Esto es sumamente grave”, afirmó, subrayando que se ha perdido el sentido del deber que antes caracterizaba al sistema educativo.

"He venido defendiendo cada minuto de clases y he podido conversar con diferentes grupos y nos dicen con mucha conciencia, tenemos miedo, el miedo se ha apoderado de mucha gente en el sistema".#SomosMeduca #ConPasoFirme pic.twitter.com/nmAxFoYPYk — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) April 28, 2025

Cuestionó el rol del Ministerio de Educación (Meduca) en el pasado al señalar que gran parte de las luchas gremiales se centraban únicamente en negociaciones de beneficios particulares y no en mejoras reales para el aprendizaje.

En respuesta a la consigna “El maestro en la calle también educa”, la ministra fue contundente: “El estudiante en casa se está perdiendo”. Por ello, hizo un llamado a los docentes a retomar su verdadera misión: poner al estudiante en el centro del sistema educativo.

El llamado a regresar a las aulas

Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la sede del Ministerio de Educación (Meduca), en Clayton, corregimiento de Ancón, la ministra Molinar ofrecía una conferencia de prensa, acompañada por representantes de padres de familia, empresarios, estudiantes y otros sectores de la sociedad que respaldan el llamado del gobierno a retomar las clases hoy.

Fernando Ábrego, secretario general de Asoprof, fue claro: la lucha no se detiene. Invitó a más educadores y a los padres de familia a unirse a las jornadas de protesta, que se mantendrán mientras no haya una respuesta clara a sus demandas. Los docentes se encuentran en paro indefinido desde el pasado miércoles 23 de abril.

Durante su intervención, la ministra Molinar reiteró el llamado a reanudar las clases a partir de hoy, martes 29 de abril. Recordó que las actividades académicas fueron suspendidas ayer lunes ante la tensión generada por las acciones previstas de distintos sectores.

“Estamos haciendo un llamado a que mañana (hoy) se retomen las clases en todo el país”, declaró, subrayando la importancia de no prolongar más la interrupción del aprendizaje de miles de estudiantes.

La ministra también informó que sostendría una reunión con el contralor general, Anel “Bolo” Flores, para definir medidas vinculadas al cumplimiento del deber docente. Anunció que, a partir de hoy martes, se comenzarán a aplicar disposiciones legales vigentes relacionadas con la retención de salarios, nuevos nombramientos y posibles ajustes en el calendario escolar.

Además, dio a conocer el inicio de una serie de auditorías que se realizarán en escuelas de todo el país, con el fin de supervisar el cumplimiento de responsabilidades laborales.

Más tarde, el contralor Flores confirmó que, en la próxima quincena, los pagos de los directores de escuelas que no entreguen los informes de asistencia necesarios serán retenidos. Explicó que, durante el primer paro —realizado semanas atrás— no fue posible aplicar los descuentos a los docentes ausentes, ya que muchos directores no remitieron los reportes requeridos por la Dirección de Recursos Humanos.

Aunque algunos de estos directores aseguraron haber recibido amenazas, Flores fue enfático al decir que no se trata de represalias, sino del estricto cumplimiento de la ley.

Como medida adicional, anunció que ya no se realizarán los pagos vía ACH (depósito automático), sino que los cheques serán entregados en persona y retenidos hasta que se presenten los informes pendientes.

“El que no trabaja, no cobra, y eso se va a cumplir”, afirmó el contralor.

Detenidos en Veraguas

Mientras tanto, en la provincia de Veraguas, el secretario nacional de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Luis Sánchez, condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante una manifestación pacífica de educadores en rechazo a la Ley 462.

En un video transmitido en vivo, Sánchez denunció que los docentes fueron golpeados por las autoridades mientras marchaban pacíficamente, e incluso se reportaron agresiones hacia jóvenes y niños con bombas lacrimógenas.

Sánchez hizo un llamado a la reconsideración del gobierno y afirmó que los educadores están dispuestos a dialogar, pero solo bajo la condición de que se derogue la Ley 462.

A pesar de la represión, Sánchez aseguró que los manifestantes no se dejarán silenciar y continuarán luchando por sus derechos. “Si tenemos que llenar las cárceles de maestros, lo haremos”, advirtió el dirigente, pues al menos 62 miembros de la organización fueron detenidos por la Policía Nacional.

El dirigente de AEVE también cuestionó el uso de la fuerza por parte de las autoridades, criticando la desmedida respuesta contra una manifestación pacífica. Aseguró que los educadores solo estaban defendiendo sus derechos y los de los estudiantes, sin recurrir a la violencia.

Además, denunció que el gobierno prefiere invertir en la represión en lugar de solucionar los problemas estructurales que enfrenta el sector educativo y la seguridad social.

Por último, Sánchez instó a la población panameña a unirse a la causa de los educadores y rechazar la represión del gobierno.

La jornada del lunes evidenció la creciente tensión entre sectores gremiales y el gobierno en torno a la Ley 462. Mientras unos exigen su derogación por considerar que afecta derechos adquiridos, otros apelan al diálogo y al retorno a clases como primer paso para una solución.

La sociedad, en medio, observa con preocupación cómo se enfrenta el futuro de la educación y la seguridad social del país.