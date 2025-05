Paro en la construcción frena avance de la Línea 3 del Metro en Panamá Oeste

Los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, que se desarrolla en Panamá Oeste, se encuentran paralizados debido a la huelga anunciada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) desde el pasado 28 de abril.

El paro de labores en el sector construcción se da en rechazo a las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), al proyecto de embalse del río Indio y al memorándum de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos, además de brindar apoyo a los gremios magisteriales, según han manifestado dirigentes sindicales.

Los trabajos en la Línea 3 del Metro están detenidos a lo largo del tramo elevado. También se han suspendido otros frentes de obra, como la construcción del tramo soterrado que incluye el túnel, el cual ya ha sido excavado en un kilómetro de extensión a una profundidad de más de 50 metros.

Hasta el momento, la construcción de la Línea 3 registra un avance del 76 % en la línea principal, 28 % en el tramo soterrado y cerca del 21 % en el túnel. No obstante, estas labores han sido detenidas, situación que afecta el progreso de una obra que está prevista para entregarse en una primera fase en 2027 y una segunda en 2028.

A lo largo del tramo elevado no se observa movimiento de maquinaria ni trabajos de construcción. Este segmento abarca desde la estación Panamá Pacífico y recorre 18.5 kilómetros, desde el distrito de Arraiján hasta Ciudad del Futuro.

Otro de los frentes de trabajo de este megaproyecto se desarrolla en los Patios y Talleres, zona destinada al mantenimiento y descanso de los trenes, donde se están culminando los trabajos de las subestaciones y la línea de prueba. En este punto se reporta un avance del 96 %.

Según Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, el 95 % de las obras se encuentran paralizadas. Esto, a pesar de que la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) manifestó su rechazo al paro indefinido por parte de los trabajadores sindicalizados.

“Estas paralizaciones interrumpen el curso normal de la actividad económica, generan incertidumbre y afectan de forma negativa a un sector clave para la recuperación nacional”, reiteró la Capac.

También señaló que los trabajadores que no asistan a sus puestos sin causa justificada no devengarán salario alguno por los días no laborados, en estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y los convenios colectivos establecidos.

El proyecto de la Línea 3 del Metro genera más de 4 mil empleos, y su costo inicial pasó de $2,844 millones a $4,000 millones.

En tanto el Consorcio HPH Joint Ventura advirtió que ante las ausencias injustificadas por el paro convocado por el Suntracs, no serán remuneradas.

En una nota enviada a los trabajadores el consorcio indicó que ante el comunicado que emitió la Capac con fecha 25 de abril de 2025, y conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente y la Convención Colectiva Capac-Suntracs, toda ausencia injustificada durante el periodo anunciado de paro indefinido será considerada como no remunerada.

La Capac ha estimado pérdidas de $100 millones por cada día de huelga.