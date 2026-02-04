Panamá, 04 de febrero del 2026

    Parque Nacional Altos de Campana sigue cerrado temporalmente al público por mal tiempo

    Henry Cárdenas P.
    La reapertura del Parque Altos de Campana será anunciada oportunamente. Cortesía

    Debido al mal clima que se registra en diversas regiones del país, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), por intermedio de la Dirección Regional de Panamá Oeste, confirmó, el cierre temporal de las visitas al Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana.

    La entidad explicó que la medida se toma luego del aviso de vigilancia emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, ante condiciones atmosféricas inestables, caracterizadas por lluvias y fuertes ráfagas de viento.

    La autoridad ambiental explicó que los guardaparques realizaron recorridos en el área protegida, en los que se reportó el desprendimiento de ramas y material vegetal en diversos puntos del parque. Se informó que esto representa un riesgo para visitantes, personal técnico y guardaparques que transitan por senderos, miradores y zonas de uso público.

    Se indicó que equipos técnicos de MiAmbiente continuarán realizando evaluaciones de campo para determinar las condiciones de seguridad.

    Además, se adelantó que la reapertura del parque será anunciada oportunamente por los canales oficiales de la entidad.

