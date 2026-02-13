Panamá, 13 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INSTALACIONES

    Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’

    José González Pinilla
    Therians son personas que se identifican, a nivel interno o espiritual, con “un animal no humano”. Tomada de redes sociales.

    La administración del Parque Recreativo y Cultural Omar informó este viernes 13 de febrero que no ha otorgado autorización para la realización del denominado “Primer Encuentro de Therians en Panamá”, cuya convocatoria circula en redes sociales.

    A través de un comunicado dirigido a ciudadanos y usuarios del parque, la entidad aclaró que esta actividad no corresponde a su programación oficial y que, hasta la fecha, no ha sido reportada ni reservada en sus instalaciones.

    “Desconocemos la procedencia de dicha iniciativa y aclaramos que es un evento ajeno al parque, donde no se les ha otorgado autorización para realizarlo”, señaló la administración.

    El pronunciamiento surge luego de que en plataformas digitales comenzara a difundirse información sobre un supuesto encuentro en el parque convocado por los therians, que son personas que se identifican, a nivel interno o espiritual, con “un animal no humano”.

    Las autoridades reiteraron que cualquier actividad dentro del recinto debe contar con la debida coordinación y permiso previo por parte de la administración.

    “El Parque Omar es uno de los principales espacios recreativos de la capital y mantiene una agenda formal para eventos culturales, deportivos y comunitarios, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos”; destacó la administración.

    José González Pinilla

    Editor

