A partir de este lunes entra a regir el cobro de la tarifa de la línea 2

A partir de este lunes 13 de mayo empieza el cobro de la tarifa de la línea 2 del Metro de Panamá.

Serán 50 centésimos por viaje que −según recuerda el Metro− que podrán pagarse con las tarjetas: Metro, MetroBus o Rapi-Pass.

Los estudiantes tendrán un beneficio del 50% de descuento.

Para obtener la tarjeta escolar, el estudiante o el acudiente deberán presentarse a los centros de atención especializados de las estaciones del Metro de la línea 1. Allí deberán entregar: copia de recibo de matrícula 2019 del centro educativo donde se matriculó el estudiante en el distrito de Panamá o San Miguelito; copia de la cédula juvenil del estudiante o del certificado de nacimiento emitido por el Tribunal Electoral; copia de la cédula de identidad del acudiente.

Por cada viaje el estudiante pagará una tarifa de 0.25 centavos por un máximo de dos viajes por día. El Metro informó que la tarifa, en el caso de los estudiantes, tendrá las siguientes restricciones: Solamente es válida en horarios de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes; no aplica en periodo de vacaciones escolares; no aplica en días de fiesta y duelo nacional; el descuento aplica hasta un máximo de dos viajes en un mismo día dentro del sistema integrado de transporte público urbano.

Mientras que, las personas de tercera edad, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, tendrán un 30% de descuento de la tarifa regular establecida (es decir, 0.35 centavos).

La línea 2 fue inaugurada el pasado 25 de abril por el presidente Juan Carlos Varela y fue construida por el Consorcio Línea 2 (empresa brasileña Odebrecht y la española FCC Construcción), a un costo de $2 mil 130 millones.

Este sistema de transporte cuenta con 16 estaciones, todas elevadas y −según proyecciones− transportará a unos 200 mil pasajeros diarios en los primeros meses de funcionamiento. Su trayecto, de 21 kilómetros, toma 35 minutos de San Miguelito con Nuevo Tocumen.