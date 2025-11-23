Panamá, 23 de noviembre del 2025

    ASISTENCIA ECONÓMICA

    PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu ha confirmado las fechas para el segundo pago del PASE-U 2025 en Bocas del Toro. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha confirmado las fechas para el segundo pago del PASE-U 2025 en la provincia de Bocas del Toro. Este pago será realizado específicamente los días:

    Lunes 24 de noviembre de 2025

    • Santa Catalina: Santa Catalina y Loma Yuca.

    • Kusapín: Río Chiriquí, San Pedrito, Cañaveral.

    Miércoles 26 de noviembre de 2025

    • Kusapín: Tobobe, Kusapín y Bahía Azul.

    Los estudiantes y sus acudientes deberán presentar los documentos correspondientes para poder realizar el cobro del pago, como la cédula del estudiante, la cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), y en caso de que el acudiente no pueda asistir, una nota de autorización debidamente notariada.

    Puedes consultar la lista de colegios habilitados para el cobro en el sitio oficial del Ifarhu.

    Este pago es una oportunidad importante para que los beneficiarios del PASE-U puedan seguir con sus estudios sin inconvenientes financieros.

    Editora sección sociedad

