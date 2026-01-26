Panamá, 26 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    BECAS

    PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu

    José González Pinilla

    Son tres los requisitos que solicitarán los funcionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) cuando el estudiante y el acudiente se presenten a cobrar el último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2025, cuyo desembolso comenzará a partir de este lunes 26 de enero de 2026.

    De acuerdo con la entidad, el proceso de pagos iniciará en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé así como en la Comarca Emberá, para luego extenderse de forma progresiva al resto del país.

    Según el Ifarhu, el primer requisito es la fotocopia del boletín con las calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025.

    El segundo requisito es la cédula física del estudiante y del acudiente, ambas vigentes y en buen estado, a fin de facilitar la validación de la información durante la entrega del cheque.

    El tercero, y no menos importante, es cumplir con el promedio mínimo de 3.0 como calificación final en la etapa primaria, así como un promedio mínimo de 3.0 en las etapas de premedia y media.

    La entidad destacó que, en caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá enviar a la persona que designe, con una nota de autorización acompañada de la copia de la cédula de ambos y de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.

    Los montos del PASE-U varían según el nivel educativo y se dividen en tres pagos anuales:

    • Educación primaria: $270 anuales ($90 cada tres meses).

    • Educación premedia: $360 anuales ($120 cada tres meses).

    • Educación media: $450 anuales ($150 cada tres meses).

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Alcaldía de Panamá fija horarios y prohibiciones para el Carnaval Volumen Caribe 2026. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más