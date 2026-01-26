PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Son tres los requisitos que solicitarán los funcionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) cuando el estudiante y el acudiente se presenten a cobrar el último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2025, cuyo desembolso comenzará a partir de este lunes 26 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, el proceso de pagos iniciará en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé así como en la Comarca Emberá, para luego extenderse de forma progresiva al resto del país.

Según el Ifarhu, el primer requisito es la fotocopia del boletín con las calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025.

El segundo requisito es la cédula física del estudiante y del acudiente, ambas vigentes y en buen estado, a fin de facilitar la validación de la información durante la entrega del cheque.

El tercero, y no menos importante, es cumplir con el promedio mínimo de 3.0 como calificación final en la etapa primaria, así como un promedio mínimo de 3.0 en las etapas de premedia y media.

La entidad destacó que, en caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá enviar a la persona que designe, con una nota de autorización acompañada de la copia de la cédula de ambos y de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.

Los montos del PASE-U varían según el nivel educativo y se dividen en tres pagos anuales: