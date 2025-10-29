PASE-U 2025: Estudiantes excluidos por paro de docentes recibirán su pago

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Más de 80,000 estudiantes aún no han recibido el segundo pago del programa PASE-U 2025, debido al paro escolar que interrumpió el primer trimestre del año escolar. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) aseguró que la situación será resuelta antes de que termine noviembre.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, en una entrevista con Telemetro Reporta, confirmó que los retrasos obedecen principalmente a los problemas de asistencia registrados durante las protestas del inicio del año escolar.“ El Ministerio de Educación (Meduca) ya nos ha enviado las listas actualizadas de los estudiantes afectados, y estamos procesando los pagos de manera prioritaria para cumplir en el menor tiempo posible”, explicó Godoy.

El director reiteró que el Ifarhu tiene como prioridad ponerse al día con los pagos pendientes del PASE-U, y que los estudiantes que no han recibido su beneficio lo harán antes del cierre de noviembre. “El objetivo es que ningún estudiante quede sin el apoyo que le corresponde. Sabemos la importancia de este subsidio para muchas familias”, añadió.

De forma paralela, el Ifarhu ya inició el pago escalonado del segundo trimestre del Pase-U en diferentes regiones del país, comenzando por Panamá Centro, San Miguelito, Panamá norte y Panamá este. Miles de beneficiarios ya han recibido su transferencia, y se espera que el proceso continúe de manera ordenada en el resto del territorio nacional durante los próximos días.

A pesar de los contratiempos, Godoy aseguró que la institución continúa comprometida con el pago oportuno de becas, asistencias y subsidios estudiantiles. “El Ifarhu trabaja para que cada estudiante reciba el apoyo económico necesario para continuar su formación académica sin interrupciones”, concluyó.

Con estas medidas, el Ifarhu busca restablecer la confianza de los beneficiarios del PASE-U y garantizar que todos los estudiantes afectados reciban su pago en las próximas semanas.