PASE-U 2026: conozca los centros de entrega de tarjetas y pagos del 4 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará este martes 4 de agosto la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros y el desembolso del primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al año 2026, en la provincia de Veraguas.

La jornada está dirigida a los beneficiarios que fueron convocados para retirar la tarjeta y recibir el primer desembolso del programa, mediante el cual los estudiantes reciben apoyo económico para continuar sus estudios.

Los centros habilitados para la entrega de tarjetas y pagos del PASE-U este martes estarán ubicados en los siguientes puntos:

Atalaya: Atalaya, El Barrito y La Monteñuela.

Santiago: Santiago Sur.

Mariato: Llano de Catival o Mariato.

La Mesa: La Mesa, Visvalles, Boró y San Bartolo.

El Ifarhu informó que los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados a través del sitio web oficial de la institución.

Para retirar la tarjeta, el acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

En el caso de los acudientes que se identifiquen con pasaporte, la institución indicó que no podrán retirar la tarjeta durante esta etapa de entrega. Estas personas deberán esperar una próxima jornada, cuya programación será comunicada posteriormente por el Ifarhu mediante sus canales oficiales.

La institución recordó a los beneficiarios verificar previamente la información de su convocatoria para acudir al centro correspondiente y evitar inconvenientes durante el proceso de entrega.

El Ifarhu mantiene el proceso de implementación del nuevo sistema de pago del PASE-U mediante tarjetas de débito Mastercard, con el objetivo de agilizar la entrega del beneficio a los estudiantes incluidos en el programa.