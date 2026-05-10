PASE-U 2026: esto es lo que se sabe del primer pago y el nuevo sistema digital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu prevé que el primer pago del PASE-U 2026 sea a finales de junio y alista su nuevo sistema de pagos digitales.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U 2026) está previsto tentativamente para finales de junio, mientras avanza el proceso de validación de matrículas en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca).

El director de la entidad, Carlos Godoy, explicó en entrevista con un medio local que el Ifarhu espera el refrendo de un convenio con una entidad bancaria para implementar un nuevo sistema de pagos mediante tarjeta tipo Mastercard.

De concretarse, el modelo permitiría que los acudientes reciban en una sola tarjeta los pagos del PASE-U, becas y seguro educativo. “Esto le permitirá, por ejemplo, a un acudiente de cinco estudiantes recibir todos los pagos en una sola tarjeta”, señaló Godoy.

El funcionario destacó que esta medida busca agilizar la entrega de los beneficios y reducir trámites administrativos, como la solicitud de permisos laborales para el retiro de cheques. Además, estimó que el cambio podría disminuir la emisión de más de un millón de cheques por trimestre.

En paralelo, el Ifarhu recordó que el programa mantiene sin cambios sus montos: $270 en primaria, $360 en premedia y $450 en media, distribuidos en tres pagos durante el año escolar.

La entidad reiteró a los acudientes la importancia de verificar que los estudiantes estén debidamente matriculados, ya que este proceso, junto a la validación del Meduca, es clave para el desembolso de los fondos.

La fecha definitiva del primer pago dependerá del cierre del proceso de depuración de beneficiarios y de la coordinación final para la implementación del nuevo sistema digital.