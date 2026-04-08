PASE-U 2026: Ifarhu enfatiza que validar la matrícula es clave para recibir el pago

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La institución explicó que la validación no la realiza el estudiante, sino los centros educativos (oficiales y particulares) en coordinación con Ifarhu y Meduca.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) reiteró la importancia de validar la matrícula en los centros educativos para garantizar el primer pago del programa PASE-U 2026, un proceso que involucra directamente a los planteles y al Ministerio de Educación (Meduca).

La institución explicó que la validación no la realiza el estudiante, sino los centros educativos (oficiales y particulares) en coordinación con Ifarhu y Meduca. Los planteles deben registrar la matrícula, los traslados de escuela y la actualización de datos académicos.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, advirtió que si los estudiantes no aparecen en el sistema, no podrán recibir el beneficio. Esto ocurre principalmente cuando la escuela no registra la matrícula o no actualiza los traslados entre planteles.

En caso de cambios de escuela para el periodo 2025, los acudientes deben asegurarse de que la escuela anterior registre la salida y la nueva valide el ingreso. De no hacerlo, el estudiante no será incluido en la base de datos y no se emitirá el cheque del PASE-U. Se estima que más de 60 mil estudiantes podrían verse afectados si la información no se actualiza.

Para retirar el pago, los acudientes deberán presentar la cédula vigente del estudiante y la cédula del acudiente.

Godoy sostuvo reuniones con directores provinciales del Meduca en Herrera y Los Santos para agilizar el proceso y reducir inconsistencias. El Ifarhu instó a los acudientes a verificar con los centros educativos que la matrícula esté correctamente registrada para evitar retrasos o pérdida del beneficio.