Panamá, 08 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASISTENCIA ECONÓMICA

    PASE-U 2026: Ifarhu enfatiza que validar la matrícula es clave para recibir el pago

    La institución explicó que la validación no la realiza el estudiante, sino los centros educativos (oficiales y particulares) en coordinación con Ifarhu y Meduca.

    Aleida Samaniego C.
    PASE-U 2026: Ifarhu enfatiza que validar la matrícula es clave para recibir el pago
    El año escolar comenzó hace un mes, pero los estudiantes aún no han recibido el primer desembolso del PASE-U por parte del Ifarhu. Cortesía/Ifarhu

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) reiteró la importancia de validar la matrícula en los centros educativos para garantizar el primer pago del programa PASE-U 2026, un proceso que involucra directamente a los planteles y al Ministerio de Educación (Meduca).

    +info

    Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el procesoPASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegaráPASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pagoIfarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para alumnos Becas y PASE-U: estos son los canales habilitados por el Ifarhu para consultas

    La institución explicó que la validación no la realiza el estudiante, sino los centros educativos (oficiales y particulares) en coordinación con Ifarhu y Meduca. Los planteles deben registrar la matrícula, los traslados de escuela y la actualización de datos académicos.

    El director del Ifarhu, Carlos Godoy, advirtió que si los estudiantes no aparecen en el sistema, no podrán recibir el beneficio. Esto ocurre principalmente cuando la escuela no registra la matrícula o no actualiza los traslados entre planteles.

    En caso de cambios de escuela para el periodo 2025, los acudientes deben asegurarse de que la escuela anterior registre la salida y la nueva valide el ingreso. De no hacerlo, el estudiante no será incluido en la base de datos y no se emitirá el cheque del PASE-U. Se estima que más de 60 mil estudiantes podrían verse afectados si la información no se actualiza.

    Para retirar el pago, los acudientes deberán presentar la cédula vigente del estudiante y la cédula del acudiente.

    Godoy sostuvo reuniones con directores provinciales del Meduca en Herrera y Los Santos para agilizar el proceso y reducir inconsistencias. El Ifarhu instó a los acudientes a verificar con los centros educativos que la matrícula esté correctamente registrada para evitar retrasos o pérdida del beneficio.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio. Leer más
    • Confesaron coimas en Blue Apple; 9 años después siguen acumulando millones en contratos. Leer más
    • Tras controlar incendio, vuelven a cerrar el puente de las Américas. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa IRNA. Leer más
    • Concurso de Becas 2026: estudiantes deben presentar certificación bancaria. Leer más
    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más