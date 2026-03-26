Panamá, 26 de marzo del 2026

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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    PASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegará

    El Ifarhu asegura que el pago se efectuará tras depurar la base de datos de beneficiarios antiguos e incorporar a los nuevos estudiantes según los registros del Meduca.

    Aleida Samaniego C.
    PASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegará
    El Ifarhu también anunció que implementa de manera progresiva el pago del PASE-U a través de ACH (acreditación bancaria) para todos los beneficiarios en el país. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el primer pago del PASE-U 2026, se ha retrasado debido a que aún espera recibir el listado oficial del Ministerio de Educación (Meduca) con el registro de los estudiantes inscritos para el año escolar 2026.

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    Según la institución, el desembolso se realizará una vez se culmine la depuración de la base de datos de antiguos beneficiarios y se integren los nuevos estudiantes, siguiendo los registros oficiales del Meduca

    El Ifarhu también anunció que implementa de manera progresiva el pago del PASE-U a través de ACH (acreditación bancaria) para todos los beneficiarios a nivel nacional. Esta transición busca reducir la emisión de cheques físicos, un proceso que actualmente genera altos costos operativos y logísticos.

    Con este sistema, se espera agilizar no solo el primer pago, sino también los pagos correspondientes al segundo y tercer trimestre del año. La institución detalló que informará próximamente la disponibilidad del sistema de acreditación bancaria y los pasos para que los beneficiarios puedan recibir sus recursos de manera electrónica.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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