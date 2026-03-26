PASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegará

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu asegura que el pago se efectuará tras depurar la base de datos de beneficiarios antiguos e incorporar a los nuevos estudiantes según los registros del Meduca.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el primer pago del PASE-U 2026, se ha retrasado debido a que aún espera recibir el listado oficial del Ministerio de Educación (Meduca) con el registro de los estudiantes inscritos para el año escolar 2026.

Según la institución, el desembolso se realizará una vez se culmine la depuración de la base de datos de antiguos beneficiarios y se integren los nuevos estudiantes, siguiendo los registros oficiales del Meduca

El Ifarhu también anunció que implementa de manera progresiva el pago del PASE-U a través de ACH (acreditación bancaria) para todos los beneficiarios a nivel nacional. Esta transición busca reducir la emisión de cheques físicos, un proceso que actualmente genera altos costos operativos y logísticos.

Con este sistema, se espera agilizar no solo el primer pago, sino también los pagos correspondientes al segundo y tercer trimestre del año. La institución detalló que informará próximamente la disponibilidad del sistema de acreditación bancaria y los pasos para que los beneficiarios puedan recibir sus recursos de manera electrónica.