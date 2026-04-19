PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu señaló que mantiene reuniones técnicas con el Meduca para afinar los detalles del primer desembolso de 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa -Universal (PASE-U) correspondiente a 2026 se realizará mediante transferencia bancaria (ACH), como parte de un nuevo sistema orientado a fortalecer el control y la transparencia en la entrega del beneficio.

Aunque la entidad aún no ha anunciado una fecha exacta para el desembolso, indicó que el proceso se encuentra en fase de preparación, con validaciones previas necesarias antes de ejecutar los pagos.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que actualmente se desarrolla una jornada de depuración y verificación de beneficiarios en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca).

El objetivo es garantizar que los datos de los estudiantes y acudientes estén correctos antes de poner en marcha el nuevo mecanismo, dijo.

De acuerdo con la institución, el uso de transferencias bancarias permitirá mayor control y transparencia, reducirá errores en los pagos y ofrecerá más seguridad en la entrega del beneficio.

El Ifarhu también emitió una recomendación dirigida a las familias que reciben más de un beneficio, como el PASE-U y el Concurso General de Becas. En estos casos, sugirió que el acudiente registrado sea el mismo en todos los programas.

Según la entidad, esta medida busca optimizar los procesos administrativos, garantizar la correcta asignación de los pagos y evitar retrasos o inconvenientes.

La institución señaló que mantiene reuniones técnicas con el Meduca para afinar los detalles del primer desembolso de 2026 y asegurar que el proceso se desarrolle sin contratiempos.