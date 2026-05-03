Panamá, 03 de mayo del 2026

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    ASISTENCIA SOCIAL EDUCATIVA

    PASE-U 2026: lo que debes saber del primer pago del Ifarhu y cuándo será

    El desembolso se produciría cerca de cuatro meses después del inicio de clases, que comenzó el 2 de marzo.

    Aleida Samaniego C.
    PASE-U 2026: lo que debes saber del primer pago del Ifarhu y cuándo será
    El PASE-U es uno de los programas de apoyo económico más relevantes del sector educativo en Panamá. Foto/iStock

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) prevé realizar el primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa (PASE-U-2026) en junio, una vez concluya el proceso de depuración y validación de beneficiarios.

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    El desembolso se produciría cerca de cuatro meses después del inicio de clases, que comenzó el 2 de marzo.

    Actualmente, la entidad trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca) para confirmar el listado oficial de estudiantes matriculados que recibirán este apoyo económico. El proceso incluye la verificación de datos académicos y administrativos, con el objetivo de garantizar que el beneficio llegue únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

    Según la información oficial, el retraso en el desembolso responde a esta fase de revisión, considerada clave dentro del procedimiento previo a la entrega de los fondos.

    Restricciones en el uso del PASE-U

    Para 2026, el programa incorpora cambios en la forma en que se podrá utilizar el dinero. Las autoridades informaron que los fondos estarán dirigidos exclusivamente a gastos relacionados con la educación.

    Entre los rubros autorizados se incluyen alimentos, útiles escolares, transporte y colegiatura. Con esta medida, se busca orientar el uso del beneficio hacia necesidades vinculadas directamente con la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

    De acuerdo con lo señalado por funcionarios vinculados al proceso, el objetivo es asegurar que los recursos cumplan su finalidad y se utilicen en apoyo del desarrollo académico de los beneficiarios.

    Otro de los cambios previstos para el PASE-U 2026 es la incorporación de un sistema digital que permitirá mejorar el control y el seguimiento del uso de los fondos.

    Este sistema busca reforzar los mecanismos de supervisión del programa, así como optimizar la gestión del beneficio. La digitalización también facilitaría el monitoreo de las transacciones, en línea con medidas orientadas a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos.

    El PASE-U es uno de los programas de apoyo económico más relevantes del sector educativo en Panamá, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media del sistema oficial.

    Con la implementación de estos ajustes —tanto en la validación de beneficiarios como en el uso y control de los fondos— las autoridades buscan mejorar la gestión del programa en 2026.

    Datos

    Asignación anual del PASE-U

    El beneficio que se otorgará a los estudiantes que participen del programa tiene una asignación anual que se desglosará en tres pagos y que dependerá del nivel de enseñanza en que se encuentra el estudiante, de conformidad con lo siguiente:

    • $270.00 para la educación primaria, lo que corresponde a $90.00 cada tres meses.

    • $360.00 para educación premedia, lo que corresponde a $120.00 cada tres meses.

    • $450.00 para educación, media, lo que corresponde a $150.00 cada tres meses.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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