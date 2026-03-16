Panamá, 16 de marzo del 2026

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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago

    Para recibir el primer pago del PASE-U 2026, los acudientes deben presentar el recibo de matrícula del estudiante; sin este documento, el beneficio no se procesará.

    Aleida Samaniego C.
    PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago
    El Ifarhu planifica el primer pago del PASE-U 2026, luego de que el año escolar comenzó el 2 de marzo. Foto/Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recuerda a los acudientes que para recibir el primer pago del PASE-U 2026, el requisito principal es presentar el recibo de matrícula del estudiante correspondiente al año lectivo 2026. Sin este documento, el pago no podrá procesarse.

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    Además, se deben entregar la cédula del estudiante y la cédula del acudiente o representante legal. Para los estudiantes que cambiaron de escuela, es indispensable que el plantel educativo anterior registre la transferencia y el nuevo centro valide el ingreso, de lo contrario el sistema no reflejará al alumno y no se emitirá el beneficio.

    El PASE-U puede suspenderse si hay incumplimiento de asistencia, expulsión, uso indebido del dinero, falsificación de documentos, inasistencia del acudiente a reuniones escolares, infracciones penales, traslado a un centro no autorizado o renuncia al beneficio.

    Este programa busca apoyar a las familias y garantizar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo, ofreciendo un incentivo económico para cubrir gastos escolares y promover la continuidad educativa en Panamá.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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