PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Para recibir el primer pago del PASE-U 2026, los acudientes deben presentar el recibo de matrícula del estudiante; sin este documento, el beneficio no se procesará.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recuerda a los acudientes que para recibir el primer pago del PASE-U 2026, el requisito principal es presentar el recibo de matrícula del estudiante correspondiente al año lectivo 2026. Sin este documento, el pago no podrá procesarse.

Además, se deben entregar la cédula del estudiante y la cédula del acudiente o representante legal. Para los estudiantes que cambiaron de escuela, es indispensable que el plantel educativo anterior registre la transferencia y el nuevo centro valide el ingreso, de lo contrario el sistema no reflejará al alumno y no se emitirá el beneficio.

El PASE-U puede suspenderse si hay incumplimiento de asistencia, expulsión, uso indebido del dinero, falsificación de documentos, inasistencia del acudiente a reuniones escolares, infracciones penales, traslado a un centro no autorizado o renuncia al beneficio.

Este programa busca apoyar a las familias y garantizar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo, ofreciendo un incentivo económico para cubrir gastos escolares y promover la continuidad educativa en Panamá.