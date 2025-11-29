PASE-U del Ifarhu: conozca los centros de cobro este 1 y 2 de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el proceso de entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el lunes 1 de diciembre.

Calendario de pagos en la comarca Ngäbe Buglé

Lunes 1 de diciembre – Distrito de Müna y Nürüm

Nürüm: Peñón, El Bale, Alto de Jesús, Cerro Pelado, El Piro N.° 1, El Paredón

Müna: Alto Caballero, Kikari, Bagama, Cerro Puerco, Umaní, Diko

Martes 2 de diciembre – Distritos de Nürüm, Müna y Nole Duima

Nürüm: Buenos Aires, El Piro

Müna: Dikeri, Chichika, Llano Ñopo, Mreeni, Sitio Prado, Cerro Papayo, Nibra, Peña Blanca, Diko

Nole Duima: Hato Chamí

Para conocer la lista completa de centros educativos habilitados para cobrar, acceda al enlace: Segundo pago PASE-U 2025.

Al momento de retirar el cheque, se deberá presentar:

Cédula física del estudiante , vigente y en buen estado.

Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad (ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado).

Si el acudiente o representante legal no puede asistir personalmente:

Copia de cédula por ambos lados del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para el retiro. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación del PASE-U: