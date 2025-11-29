Panamá, 29 de noviembre del 2025

    ASISTENCIA SOCIAL

    PASE-U del Ifarhu: conozca los centros de cobro este 1 y 2 de diciembre

    Aleida Samaniego C.
    Entrega del PASE-U 2025 esta semana será en la comarca Ngäbe Buglé. Cortesía/Ifarhu

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el proceso de entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el lunes 1 de diciembre.

    Calendario de pagos en la comarca Ngäbe Buglé

    Lunes 1 de diciembre – Distrito de Müna y Nürüm

    • Nürüm: Peñón, El Bale, Alto de Jesús, Cerro Pelado, El Piro N.° 1, El Paredón

    • Müna: Alto Caballero, Kikari, Bagama, Cerro Puerco, Umaní, Diko

    Martes 2 de diciembre – Distritos de Nürüm, Müna y Nole Duima

    • Nürüm: Buenos Aires, El Piro

    • Müna: Dikeri, Chichika, Llano Ñopo, Mreeni, Sitio Prado, Cerro Papayo, Nibra, Peña Blanca, Diko

    • Nole Duima: Hato Chamí

    Para conocer la lista completa de centros educativos habilitados para cobrar, acceda al enlace: Segundo pago PASE-U 2025.

    Al momento de retirar el cheque, se deberá presentar:

    • Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado.

    • Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad (ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado).

    Si el acudiente o representante legal no puede asistir personalmente:

    • Copia de cédula por ambos lados del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para el retiro. Las copias deben estar nítidas.

    En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación del PASE-U:

    • El acudiente deberá remitir una nota de autorización notarizada, designando a la persona que realizará el retiro.

    • La nota debe ir acompañada de la copia de la cédula del acudiente, de la persona autorizada y de la cédula juvenil del estudiante.

