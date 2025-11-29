PASE-U del Ifarhu: conozca los centros de cobro este 1 y 2 de diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el proceso de entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el lunes 1 de diciembre.
Calendario de pagos en la comarca Ngäbe Buglé
Lunes 1 de diciembre – Distrito de Müna y Nürüm
Nürüm: Peñón, El Bale, Alto de Jesús, Cerro Pelado, El Piro N.° 1, El Paredón
Müna: Alto Caballero, Kikari, Bagama, Cerro Puerco, Umaní, Diko
Martes 2 de diciembre – Distritos de Nürüm, Müna y Nole Duima
Nürüm: Buenos Aires, El Piro
Müna: Dikeri, Chichika, Llano Ñopo, Mreeni, Sitio Prado, Cerro Papayo, Nibra, Peña Blanca, Diko
Nole Duima: Hato Chamí
Para conocer la lista completa de centros educativos habilitados para cobrar, acceda al enlace: Segundo pago PASE-U 2025.
Al momento de retirar el cheque, se deberá presentar:
Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado.
Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad (ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado).
Si el acudiente o representante legal no puede asistir personalmente:
Copia de cédula por ambos lados del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para el retiro. Las copias deben estar nítidas.
En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación del PASE-U:
El acudiente deberá remitir una nota de autorización notarizada, designando a la persona que realizará el retiro.
La nota debe ir acompañada de la copia de la cédula del acudiente, de la persona autorizada y de la cédula juvenil del estudiante.