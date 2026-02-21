PASE-U: estos son los sitios y centros de pago habilitados para este lunes 23 de febrero por el Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La institución recordó que un requisito clave para cobrar el PASE-U es la fotocopia del boletín con las calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025.

El proceso de desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal, mejor conocido como PASE-U, correspondiente al tercer trimestre escolar de 2025, está en su recta final.

Finalmente, en esta ocasión corresponderá a la ciudad de Panamá, entre el lunes 23 y el sábado 28 de febrero de 2026.

Para este lunes 23 están habilitados los centros ubicados en Panamá Este, específicamente en los corregimientos de Las Garzas, 24 de Diciembre y Pacora; en Panamá Norte, el corregimiento de Alcalde Díaz; en el distrito de San Miguelito, los corregimientos Belisario Frías y Omar Torrijos Herrera.

En tanto, en Panamá Centro estarán los ubicados en Juan Díaz y Don Bosco (ver aquí el calendario completo y los nombres de los centros).

De acuerdo con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en estos sectores serán beneficiados más de 280 mil estudiantes, lo que significará “un importante movimiento económico para las familias panameñas”.

En Panamá centro, 51,600 estudiantes recibirán un desembolso de $6 millones; mientras que en Panamá este serán 69,091 beneficiarios con $7.1 millones. En Panamá norte, 34,805 estudiantes cobrarán $3.6 millones y en San Miguelito, 39,154 estudiantes recibirán $4.1 millones.

El Ifarhu también detalló que entregará el PASE-U esta semana en los distritos de David, Barú y Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

En David, 50,150 estudiantes se beneficiarán con $5.5 millones; en Bugaba, 25,104 estudiantes con $2.6 millones; y en Puerto Armuelles, 11,383 estudiantes recibirán $1.2 millones.

Requisitos para cobrar el PASE-U

Según el Ifarhu, el primer requisito para cobrar el PASE-U es la fotocopia del boletín con las calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025.

El segundo requisito es presentar la cédula física del estudiante y del acudiente, ambas vigentes y en buen estado, a fin de facilitar la validación de la información durante la entrega del cheque.

El tercero, y no menos importante, es cumplir con el promedio mínimo de 3.0 como calificación final en la etapa primaria, así como un promedio mínimo de 3.0 en las etapas de premedia y media.

La entidad destacó que, en caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá enviar a la persona que designe con una nota de autorización, acompañada de la copia de la cédula de ambos y de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.

Los montos del PASE-U varían según el nivel educativo y se dividen en tres pagos anuales: