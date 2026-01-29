Panamá, 29 de enero del 2026

    Nota de Prensa
    AYUDA ECONÓMICA

    PASE-U: Estudiantes de Colón, Veraguas y Guna Yala cobrarán entre el 2 y 6 de febrero

    El 2 al 6 de febrero de 2026, 118,127 estudiantes de Colón, Veraguas y Guna Yala recibirán la tercera entrega del PASE-U del Ifarhu, con un desembolso total de $11,832,350.

    Aleida Samaniego C.
    Estudiantes de Colón, Veraguas y Guna Yala recibirán la tercera entrega del PASE-U entre el 2 y el 6 de febrero de 2026. Cortesía

    Un total de 118,127 estudiantes de las provincias de Colón, Veraguas y la Comarca Guna Yala recibirán la tercera entrega del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), entre el 2 y el 6 de febrero de 2026.

    Este pago corresponde a la tercera entrega del PASE-U del año 2025, el cual se distribuye en base al promedio final de los estudiantes y está dirigido a aquellos de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares en todo el país.

    El desembolso total destinado a esta entrega asciende a $11,832,350. Los estudiantes que reciban el beneficio deberán presentar la siguiente documentación para hacer efectivo el cobro:

    • Cédula del estudiante

    • Cédula del representante legal

    • Boletín final con sello fresco

    • En caso de no poder asistir, deberá presentar una carta de autorización acompañada de la copia de cédula tanto del estudiante, como del acudiente y la persona autorizada.

    Para más detalles y consultas, los interesados pueden acceder al sitio web oficial del Ifarhu: www.ifarhu.gob.pa.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


