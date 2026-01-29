PASE-U: Estudiantes de Colón, Veraguas y Guna Yala cobrarán entre el 2 y 6 de febrero

Un total de 118,127 estudiantes de las provincias de Colón, Veraguas y la Comarca Guna Yala recibirán la tercera entrega del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (PASE-U) del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), entre el 2 y el 6 de febrero de 2026.
Este pago corresponde a la tercera entrega del PASE-U del año 2025, el cual se distribuye en base al promedio final de los estudiantes y está dirigido a aquellos de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares en todo el país.
El desembolso total destinado a esta entrega asciende a $11,832,350. Los estudiantes que reciban el beneficio deberán presentar la siguiente documentación para hacer efectivo el cobro:
Cédula del estudiante
Cédula del representante legal
Boletín final con sello fresco
En caso de no poder asistir, deberá presentar una carta de autorización acompañada de la copia de cédula tanto del estudiante, como del acudiente y la persona autorizada.
Para más detalles y consultas, los interesados pueden acceder al sitio web oficial del Ifarhu: www.ifarhu.gob.pa.