PASE-U: fechas y lugares para retirar tarjetas del 31 de agosto al 5 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La jornada contempla a beneficiarios de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos, incluido el sector de Coronado.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026 con la entrega de las nuevas tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Panamá Oeste.

La jornada contempla a beneficiarios de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos, incluido el sector de Coronado.

En La Chorrera y Capira se distribuirán 38,245 tarjetas para 55,690 estudiantes.

En Chame y San Carlos, se entregarán otras 6,455 tarjetas, correspondientes a 9,271 estudiantes.

Estos son los centros de entrega

En La Chorrera, el Ifarhu habilitará puntos de entrega en Barrio Colón, Barrio Balboa, Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito y El Coco.

Para los beneficiarios de Chame y San Carlos, la entrega se realizará en la Agencia Regional de Coronado.

Los acudientes pueden consultar en el sitio web del Ifarhu la fecha, el horario y el centro de atención que les corresponde.

¿Qué debe presentar el acudiente?

Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

El Ifarhu informó que no se aceptarán cédulas vencidas ni cartas de autorización, debido a que el trámite es personal y requiere la presencia del acudiente.

Los acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar la tarjeta durante esta jornada. Deberán esperar una próxima fecha de entrega, que será comunicada por el Ifarhu a través de sus canales oficiales.

La nueva tarjeta Mastercard de la Caja de Ahorros será utilizada para recibir los pagos correspondientes al PASE-U.