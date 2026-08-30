Panamá, 30 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 30 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASISTENCIA ECONÓMICA

    PASE-U: fechas y lugares para retirar tarjetas del 31 de agosto al 5 de septiembre

    La jornada contempla a beneficiarios de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos, incluido el sector de Coronado.

    Aleida Samaniego C.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    PASE-U: fechas y lugares para retirar tarjetas del 31 de agosto al 5 de septiembre
    La entrega de las tarjetas del PASE-U se realizará del 31 de agosto al 5 de septiembre en Panamá Oeste. Foto/Alexander Arosemena

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026 con la entrega de las nuevas tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Panamá Oeste.

    +info

    Ifarhu detecta uso de tarjetas de becas en casinos, gasolineras y restaurantes

    La jornada contempla a beneficiarios de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos, incluido el sector de Coronado.

    En La Chorrera y Capira se distribuirán 38,245 tarjetas para 55,690 estudiantes.

    En Chame y San Carlos, se entregarán otras 6,455 tarjetas, correspondientes a 9,271 estudiantes.

    Estos son los centros de entrega

    En La Chorrera, el Ifarhu habilitará puntos de entrega en Barrio Colón, Barrio Balboa, Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito y El Coco.

    Para los beneficiarios de Chame y San Carlos, la entrega se realizará en la Agencia Regional de Coronado.

    Los acudientes pueden consultar en el sitio web del Ifarhu la fecha, el horario y el centro de atención que les corresponde.

    ¿Qué debe presentar el acudiente?

    Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

    El Ifarhu informó que no se aceptarán cédulas vencidas ni cartas de autorización, debido a que el trámite es personal y requiere la presencia del acudiente.

    Los acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar la tarjeta durante esta jornada. Deberán esperar una próxima fecha de entrega, que será comunicada por el Ifarhu a través de sus canales oficiales.

    La nueva tarjeta Mastercard de la Caja de Ahorros será utilizada para recibir los pagos correspondientes al PASE-U.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    Última Hora

    • 05:05 Los casos de Barrio Norte y David: sin representantes, en un limbo jurídico y con miles de afectados  Leer más
    • 05:03 Vamos comienza a recoger firmas para constituirse en partido Leer más
    • 05:02 ‘Estamos viviendo con el desastre y tratando de arreglarlo de atrás para adelante’: el Arquiterror Leer más
    • 05:02 Las señales que seguimos ignorando Leer más
    • 05:01 El Niño vuelve a poner a prueba la matriz eléctrica de Panamá Leer más
    • 05:01 El arte conciencia de Víctor Álvarez  Leer más
    • 05:01 PASE-U: fechas y lugares para retirar tarjetas del 31 de agosto al 5 de septiembre Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: La lección de la descentralización Leer más
    • 04:00 La espada de Damocles sobre la libertad de expresión Leer más
    • 03:29 El país que confronta la escasez de agua con sistemas hídricos abandonados Leer más