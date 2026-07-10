PASE-U: Ifahru habilitará desde el 14 de julio nuevo sistema de pago en Herrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ifarhu habilitará del 14 al 18 de julio el pago digital del PASE-U para 17,830 estudiantes de Herrera.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará el próximo 14 de julio una nueva modalidad de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para 17,830 estudiantes de la provincia de Herrera.

Durante la jornada, que se extenderá hasta el 18 de julio, los acudientes podrán acceder al beneficio mediante la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros o a través de una tarjeta física, como parte del proceso de transición hacia mecanismos digitales para la entrega de los apoyos estudiantiles.

El cambio permitirá que los beneficiarios reciban los fondos directamente una vez concluya la validación de la información requerida, sin necesidad de acudir posteriormente a retirar un cheque.

Para habilitar el pago, funcionarios del Ifarhu y de Caja de Ahorros verificarán los datos de los estudiantes y sus acudientes en los centros establecidos para esta jornada. El único documento solicitado será la cédula de identidad personal física y vigente del acudiente.

En los casos en que el responsable del estudiante no cuente con un teléfono celular compatible con la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, podrá solicitar una tarjeta física para acceder al beneficio y utilizar los fondos en comercios afiliados.

El Ifarhu explicó que este mecanismo busca agilizar el proceso de entrega del PASE-U y facilitar el acceso de las familias al beneficio mediante herramientas digitales.

La institución recordó que el calendario y los centros de atención ya fueron publicados en sus canales oficiales. Además, informó que las próximas jornadas de habilitación del pago digital en otras provincias serán anunciadas posteriormente.

El PASE-U es uno de los programas de apoyo económico dirigidos a estudiantes del sistema educativo panameño, cuyo objetivo es contribuir a la permanencia escolar y reducir factores que puedan afectar la continuidad de sus estudios.

Esta semana comenzó la entrega y el pago del PASE-U en la provincia de Los Santos.