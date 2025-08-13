Panamá, 13 de agosto del 2025

    Asistencia Social

    PASE-U: Ifarhu exige recuperación de clases para liberar segundo pago tras paro docente

    Aleida Samaniego C.
    El Programa Pase – U fue creado a través de la Ley 148 del 1 de abril de 2020. Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) se realizará inicialmente para alrededor del 80% de los estudiantes beneficiarios, aquellos cuyo ciclo escolar no se vio afectado por la huelga docente.

    En cambio, el 20% restante deberá esperar una fecha posterior para recibir el pago, ya que no asistió a clases durante el paro de educadores. Según la entidad, este desembolso se efectuará únicamente cuando el Ministerio de Educación (Meduca) entregue los informes que confirmen la recuperación de contenidos y la calificación del primer trimestre.

    Pago condicionado a la asistencia

    Carlos Godoy, director del Ifarhu, recalcó que la asistencia a clases es un requisito fundamental para recibir el beneficio del Pase-U. Por ello, se generará una brecha entre quienes cumplieron con su asistencia y quienes vieron interrumpido su ciclo escolar.

    “El compromiso es apoyar a los estudiantes, pero también garantizar que los recursos se entreguen cumpliendo con las reglas establecidas. El Pase-U no es automático: requiere cumplir con la asistencia y con la continuidad del proceso educativo”, sostuvo Godoy.

    El Pase-U busca incentivar la permanencia escolar y reducir la deserción, ofreciendo un aporte económico a estudiantes de escuelas oficiales y particulares. Sin embargo, para recibirlo es indispensable cumplir con requisitos académicos como la asistencia y la aprobación de trimestres.

    Los docentes estuvieron en paro durante aproximadamente 82 días, desde el 23 de abril hasta el 14 de julio de 2025, fecha en la que regresaron a las aulas para retomar las clases y dar inicio a la recuperación académica.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

