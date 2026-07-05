PASE-U: Ifarhu explica cómo descargar la aplicación para acceder al beneficio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu anunció que los acudientes deberán usar la aplicación Punch para activar las nuevas tarjetas del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los padres de familia deberán instalar una aplicación de la Caja de Ahorros para integrar la tarjeta de débito Mastercard, una plataforma en la que se registrarán los depósitos y los pagos correspondientes a la beca del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

La entidad explicó que esta nueva modalidad busca modernizar el sistema de entrega del beneficio, optimizar los procesos y reducir los tiempos de espera en los desembolsos a los estudiantes.

El año escolar 2026 comenzó el pasado 2 de marzo y, hasta la fecha, aún no se ha desembolsado el primer pago del PASE-U correspondiente a este período, debido a adecuaciones en el método de pago.

Para utilizar el sistema, los acudientes deberán descargar la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros, disponible en las tiendas virtuales Play Store, para dispositivos Android, y App Store, para iOS.

Luego de la descarga, el proceso de registro requiere seleccionar el país de residencia, así como ingresar un correo electrónico y un número de teléfono celular válido, con el fin de vincular la tarjeta al usuario.

Además, el Ifarhu anunció que la próxima semana iniciará la entrega de las tarjetas, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se realizará el primer desembolso del PASE-U correspondiente al período escolar.

Los beneficiarios podrán consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados a través del sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Las autoridades detallaron que las tarjetas podrán utilizarse únicamente para la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados al programa.

En cuanto al retiro del plástico, el Ifarhu indicó que el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal vigente.

En el caso de quienes se identifiquen con pasaporte, no podrán retirar la tarjeta en esta primera etapa y deberán esperar una próxima jornada de entrega, la cual será anunciada oficialmente por la institución.