PASE-U: Ifarhu explica cómo funcionará el nuevo sistema de pago con tarjeta

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

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La institución implementa de forma gradual el nuevo mecanismo de cobro mediante la aplicación PUNCH y una tarjeta Mastercard. Esta semana avanzó en Herrera y la próxima será habilitado en Coclé.

Los acudientes de estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) comenzaron a recibir el pago mediante un nuevo sistema de pago que reemplazará gradualmente la entrega de cheques por una tarjeta débito Mastercard y la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, explicó en una entrevista con TVN Noticias que el objetivo de este mecanismo es facilitar el cobro del beneficio, reducir las filas y brindar un mayor control sobre el uso de los recursos destinados a la educación de los estudiantes.

“Muchas personas que trabajan ya no tendrán que pedir permiso ni recorrer dos, tres o cuatro escuelas para buscar un cheque. Ahora será una sola vez y el proceso será mucho más sencillo”, señaló.

La implementación será gradual por provincias. Esta semana corresponde a Herrera, mientras que la próxima semana será habilitada Coclé. Posteriormente continuará en Veraguas, y el resto del calendario será anunciado por el Ifarhu.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El registro no estará disponible para todo el país al mismo tiempo. Los acudientes deberán esperar a que el Ifarhu habilite su provincia antes de iniciar el proceso.

Una vez llegue la fecha correspondiente, deberán:

Verificar el calendario oficial del Ifarhu.

Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros en su teléfono celular.

Completar la validación de identidad mediante reconocimiento facial con información del Tribunal Electoral.

Esperar la activación de su provincia para concluir el registro.

Consultar desde la aplicación si el beneficio ya fue depositado y el monto disponible.

En caso de perder la tarjeta, podrán bloquearla y reactivarla desde la misma aplicación.

Godoy explicó que, si un acudiente tiene varios hijos beneficiarios del PASE-U, todos los depósitos se realizarán en una sola tarjeta. En cambio, cuando los estudiantes tengan acudientes distintos, cada uno recibirá el beneficio que le corresponda.

Carlos Godoy, director del Ifarhu. Archivo

¿Por qué algunas personas todavía no pueden registrarse?

El director del Ifarhu indicó que muchas consultas provienen de usuarios que intentan ingresar antes de que su provincia haya sido habilitada.

“Si abrimos el sistema para más de 500 mil acudientes al mismo tiempo, colapsaría. Por eso lo estamos haciendo por etapas y realizando validaciones entre la Caja de Ahorros y el Ifarhu”, explicó.

¿Qué ventajas tendrá el nuevo mecanismo?

Además de eliminar la entrega de cheques y reducir el tiempo que los acudientes destinaban para cobrar el subsidio, el nuevo sistema permitirá conocer en tiempo real cuándo se realiza el depósito.

Según datos de la Caja de Ahorros, el 73% de los recursos entregados mediante esta modalidad se ha utilizado en supermercados, mientras que el 27% restante se ha destinado a útiles escolares, uniformes, zapatos y medicamentos.

Godoy indicó que el nuevo sistema también permitirá un mayor seguimiento del uso de los fondos públicos, ya que en años anteriores algunos cheques eran utilizados para fines distintos al apoyo educativo.

El plan piloto comenzó en escuelas de la ciudad de Panamá y luego se extendió a Los Santos. La meta del Ifarhu es completar la implementación nacional entre julio y agosto. En una siguiente fase, la institución prevé incorporar una tarjeta digital para que los beneficiarios puedan realizar compras directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de portar la tarjeta física.