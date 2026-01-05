PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el tercer pago del PASE-U se está programando para finales del mes de enero, como parte del calendario de apoyo a los estudiantes beneficiarios.

Gordoy exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales del Ifarhu, donde se estarán publicando los cronogramas oficiales y detalles relacionados con este desembolso.

Además, Godoy anunció que los créditos educativos del Ifarhu estarán habilitados a partir de hoy 5 de enero en todo el país. Los interesados pueden consultar los requisitos y el proceso de solicitud a través del sitio web oficial de la institución: www.ifarhu.gob.pa.

El Ifarhu reiteró su compromiso de brindar información oportuna y apoyo continuo a la comunidad estudiantil en todo el país.