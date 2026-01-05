Panamá, 05 de enero del 2026

    Pago pendiente

    PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes

    Aleida Samaniego C.
    Estudiantes y padres de familia deberán estar atentos a los canales oficiales del Ifarhu para el tercer pago del PASE-U. Cortesía

    El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el tercer pago del PASE-U se está programando para finales del mes de enero, como parte del calendario de apoyo a los estudiantes beneficiarios.

    Gordoy exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales del Ifarhu, donde se estarán publicando los cronogramas oficiales y detalles relacionados con este desembolso.

    Además, Godoy anunció que los créditos educativos del Ifarhu estarán habilitados a partir de hoy 5 de enero en todo el país. Los interesados pueden consultar los requisitos y el proceso de solicitud a través del sitio web oficial de la institución: www.ifarhu.gob.pa.

    El Ifarhu reiteró su compromiso de brindar información oportuna y apoyo continuo a la comunidad estudiantil en todo el país.

