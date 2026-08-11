PASE-U: Ifarhu proyecta para octubre el segundo pago de 2026 a los beneficiarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El primer pago del PASE-U de 2026 ya está en marcha. El proceso comenzó en la provincia de Los Santos y ha avanzado progresivamente por las diferentes provincias del país.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) proyecta realizar en octubre el segundo pago de 2026 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), una vez esté implementado en todo el país el nuevo sistema de desembolso mediante tarjetas de débito.

La proyección fue dada a conocer por el director del Ifarhu, Carlos Godoy, durante una entrevista en RPC Radio, al explicar los avances en la transición hacia el nuevo mecanismo de pago.

Godoy señaló que el segundo desembolso está previsto para octubre, aunque la fecha todavía no constituye un cronograma oficial. El Ifarhu deberá completar primero la distribución de las tarjetas y la implementación del sistema a nivel nacional.

El primer pago del PASE-U de 2026 ya está en marcha. El proceso comenzó en la provincia de Los Santos y ha avanzado progresivamente por las diferentes provincias del país.

Para Panamá Centro y Panamá Oeste, el Ifarhu estima que los pagos correspondientes al primer desembolso estarán disponibles en septiembre. La institución ha indicado que esta fecha es una estimación y que el cronograma oficial será anunciado una vez concluya la distribución de las tarjetas.

El PASE-U se paga regularmente al inicio del año escolar. Sin embargo, este proceso aún no se ha completado, cuando el calendario lectivo ya se encuentra en su segundo trimestre.

Hasta ahora, el Ifarhu ha entregado más de 84,000 tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, mediante las cuales se realizan los desembolsos del PASE-U. Estos pagos representan alrededor de $15 millones.

La implementación del nuevo sistema busca agilizar la entrega del beneficio y reducir los tiempos de espera que se generaban con los pagos mediante cheque.

Para recibir el beneficio, los estudiantes también deben cumplir con los requisitos establecidos para el PASE-U. Entre las condiciones mencionadas por el director del IFARHU están la asistencia regular a clases y la participación de los acudientes en la Escuela para Padres.

El Ifarhu continúa con las jornadas de entrega de tarjetas mientras avanza la transición al nuevo mecanismo de pago. La institución deberá completar su implementación a nivel nacional antes del segundo desembolso proyectado para octubre.