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    ASISTENCIA ECONÓMICA

    PASE-U por tarjeta: Ifarhu anuncia los puntos de entrega para el 28 de julio

    Durante la jornada de este 28 de julio en Veraguas se distribuirán 33,945 tarjetas del PASE-U, que beneficiarán a 52,560 estudiantes, con un desembolso superior a 5.8 millones de dólares.

    Aleida Samaniego C.
    PASE-U por tarjeta: Ifarhu anuncia los puntos de entrega para el 28 de julio
    El Ifarhu avanza con la implementación del pago digital del PASE-U, que permitirá a los beneficiarios recibir los fondos mediante la app PUNCH o tarjetas Mastercard. Foto/Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este lunes 28 de julio continuará la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Veraguas, como parte del nuevo mecanismo de pago del beneficio.

    Durante esta jornada, la entidad distribuirá 33,945 tarjetas, que beneficiarán a 52,560 estudiantes, con un desembolso total de 5,847,930 dólares.

    La entrega forma parte del proceso de implementación del PASE-U mediante tarjetas, un sistema que busca facilitar el acceso al beneficio y agilizar los pagos a los estudiantes que forman parte del programa.

    El Ifarhu recordó a los acudientes que pueden consultar el calendario de entrega y los puntos habilitados a través de su sitio web y de las redes sociales oficiales de la institución, con el fin de confirmar la fecha y el lugar asignados antes de acudir.

    Para este 28 de julio, las tarjetas serán entregadas en los siguientes puntos de la provincia de Veraguas:

    • Agencia Regional de Soná.

    • Dirección Provincial de Veraguas.

    Requisitos para retirar la tarjeta

    El acudiente deberá presentar los siguientes documentos y cumplir con los requisitos establecidos por el Ifarhu:

    • Cédula de identidad personal vigente.

    • Tener descargada previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros, necesaria para validar la cuenta y agilizar el proceso de entrega.

    La institución recomendó realizar este paso antes de asistir al punto asignado para reducir los tiempos de atención y evitar contratiempos durante la entrega de la tarjeta.

    El Ifarhu reiteró que toda la información relacionada con el calendario de distribución, los puntos de entrega y cualquier actualización del proceso estará disponible en sus canales oficiales.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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