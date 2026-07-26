PASE-U por tarjeta: Ifarhu anuncia los puntos de entrega para el 28 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este lunes 28 de julio continuará la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Veraguas, como parte del nuevo mecanismo de pago del beneficio.
Durante esta jornada, la entidad distribuirá 33,945 tarjetas, que beneficiarán a 52,560 estudiantes, con un desembolso total de 5,847,930 dólares.
La entrega forma parte del proceso de implementación del PASE-U mediante tarjetas, un sistema que busca facilitar el acceso al beneficio y agilizar los pagos a los estudiantes que forman parte del programa.
El Ifarhu recordó a los acudientes que pueden consultar el calendario de entrega y los puntos habilitados a través de su sitio web y de las redes sociales oficiales de la institución, con el fin de confirmar la fecha y el lugar asignados antes de acudir.
Para este 28 de julio, las tarjetas serán entregadas en los siguientes puntos de la provincia de Veraguas:
Agencia Regional de Soná.
Dirección Provincial de Veraguas.
Requisitos para retirar la tarjeta
El acudiente deberá presentar los siguientes documentos y cumplir con los requisitos establecidos por el Ifarhu:
Cédula de identidad personal vigente.
Tener descargada previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros, necesaria para validar la cuenta y agilizar el proceso de entrega.
La institución recomendó realizar este paso antes de asistir al punto asignado para reducir los tiempos de atención y evitar contratiempos durante la entrega de la tarjeta.
El Ifarhu reiteró que toda la información relacionada con el calendario de distribución, los puntos de entrega y cualquier actualización del proceso estará disponible en sus canales oficiales.