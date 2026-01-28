PASE-U: Tercer pago a 15 mil estudiantes, revise dónde cobrarán hoy 28 de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) sigue con la jornada de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al año lectivo 2025, este miércoles 28 de enero de 2026, en distintos puntos del país.

El Ifarhu inició el tercer pago del programa, dirigido a más de 15,000 estudiantes en todo el país. Los pagos se están llevando a cabo conforme al cronograma establecido por las autoridades, para garantizar que los beneficiarios puedan acceder al apoyo económico que contribuye a fortalecer la permanencia escolar de los estudiantes.

¿En qué lugares se realiza el pago?

De acuerdo con el calendario de pagos, este miércoles 28 de enero los pagos se efectuarán en varias zonas del país:

Provincia de Coclé: Los distritos de Olá, Aguadulce, Penonomé y La Pintada recibirán el pago de los beneficiarios del PASE-U.

Provincia de Herrera: Los pagos abarcarán los distritos de Ocú, Santa María, Parita, Pesé, Los Pozos y Las Minas, facilitando el acceso a estudiantes de áreas rurales y urbanas.

Comarca Emberá-Wounaan: También se realizarán pagos en los distritos de Sambú y Cémaco, asegurando que los estudiantes de esta región reciban el apoyo correspondiente.

Las autoridades informaron que el horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Los acudientes deberán portar la documentación requerida para evitar cualquier contratiempo durante el proceso de pago.

El Ifarhu recordó a los beneficiarios que deben cumplir con los requisitos establecidos por el programa, para garantizar una entrega ordenada y sin inconvenientes.

Este pago es una de las acciones clave del gobierno para garantizar la educación de los estudiantes en todas las regiones del país, fortaleciendo el acceso y permanencia escolar en un contexto de atención a los más vulnerables.

Para más detalles sobre los lugares y fechas de pagos, los beneficiarios pueden consultar las plataformas oficiales del Ifarhu