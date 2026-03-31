Paso a paso: cómo comprar boletos para los conciertos de BTS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con fechas confirmadas en seis países de Latinoamérica, te detallamos cómo prepararte para comprar entradas y no quedarte fuera.

La expectativa por el regreso de BTS a los escenarios ya se siente en Latinoamérica. Con conciertos confirmados en seis países durante 2026, miles de seguidores buscan asegurar su entrada, pero el proceso de compra requiere registro previo y cumplir varios pasos clave.

La agrupación surcoreana, integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, marcó su regreso con un concierto en Seúl, Corea del Sur, que dio inicio a su nueva gira mundial. El espectáculo combinó elementos tradicionales coreanos con una puesta en escena moderna, generando una reacción inmediata entre millones de fans.

Países y fechas confirmadas

Como parte de esta gira, BTS se presentará en los siguientes destinos de Latinoamérica:

Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre de 2026

Lima, Perú: 9 y 10 de octubre de 2026

Santiago de Chile: 16 y 17 de octubre de 2026

Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre de 2026

São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre de 2026

Para los fanáticos en Panamá, el destino más cercano será Colombia, donde ya se proyecta la movilización de seguidores para asistir a los conciertos en Bogotá.

Paso a paso para comprar boletos

Debido a la alta demanda, los organizadores han establecido un proceso previo obligatorio para acceder a la compra de entradas.

Desde Panamá el club de fans de BTS orienta a los ARMY como se conoce a los seguidores del grupo para poder comprar los ticket.

Saydi Pineda, miembro de BTS Panamá, comenta que el primer paso es crear una cuenta en la plataforma Weverse. A través de esta, los fans deberán registrarse para participar en la preventa, proceso que estará habilitado hasta el 2 de abril de 2026 a las 2:00 p.m. (hora de Panamá).

Posteriormente, es necesario contar con una cuenta activa en Ticketmaster del país donde se desea asistir al concierto, ya sea México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú o Chile entre otros como las locaciones en Estados Unidos.

La preventa de boletos iniciará a partir del 7 de abril, con fechas específicas según cada país.

Comunidad panameña en crecimiento

El anuncio de la gira también ha tenido impacto en Panamá, donde la comunidad de seguidores —conocida como ARMY— ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS. EFE/BIGHIT MUSIC Y NETFLIX

Sara Agudo, presidenta del fan club BTS Panamá, explicó que el grupo pasó de unas 200 personas en sus inicios en 2017 a más de 5,300 miembros activos en 2026.

“BTS siempre ha inculcado el mensaje de amarnos a nosotros mismos y nosotros tratamos de replicarlo con acciones positivas”, señaló.

Además de seguir la música del grupo, la comunidad realiza actividades sociales, eventos y acciones solidarias, reforzando el sentido de pertenencia entre sus integrantes.

Lorey Álvarez, también miembro de BTS Panamá, resalta que ha crecido a lo largo de su juventud con la evolución del grupo de Corea del Sur. Indica que organizan eventos para compartir la música y el amor por el K-Pop.

Alta demanda y preparación clave

El regreso de BTS no solo representa un evento musical, sino un fenómeno global que moviliza a miles de personas entre países. Por ello, la preparación anticipada será determinante para quienes buscan asegurar un boleto.

Registrarse a tiempo, crear las cuentas necesarias y estar atentos a las fechas oficiales serán pasos esenciales para no quedar fuera de uno de los conciertos más esperados del año.