Panamá, 12 de abril del 2026

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    Paso a paso: cómo solicitar el subsidio al combustible en Panamá

    Yaritza Mojica
    Paso a paso: cómo solicitar el subsidio al combustible en Panamá
    El Gobierno implementará el subsidio al combustible dirigido al sector transporte, con el objetivo de evitar un aumento en las tarifas que pagan los usuarios. Foto: LP/Elysée Fernández

    Los transportistas de las modalidades colectivo, selectivo y colegial ya pueden solicitar el subsidio al combustible a través de un proceso completamente digital habilitado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). La inscripción se realiza mediante la plataforma Panamá Conecta, con el objetivo de agilizar el registro y evitar errores en la validación.

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    De acuerdo con las autoridades, los interesados deben seguir un manual digital disponible en el portal oficial para completar correctamente su solicitud y evitar inconvenientes durante el proceso.

    Paso a paso para aplicar al subsidio

    1. Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la página de la ATTT: www.transito.gob.pa.

    2. Ubicar el manual digital: Revise la guía paso a paso publicada en el portal, donde se detallan los requisitos y el proceso de registro.

    3. Acceder a la plataforma Panamá Conecta: Diríjase al enlace que lo llevará a la plataforma habilitada para realizar la solicitud en línea.

    4. Completar el formulario: Ingrese sus datos personales y la información del vehículo según la modalidad de transporte.

    5. Verificar la información: Revise cuidadosamente todos los datos antes de enviar la solicitud para evitar rechazos o demoras.

    6. Enviar la solicitud: Una vez completado el formulario, proceda a enviarlo para su validación.

    ¿Quiénes pueden aplicar?

    Actualmente, el registro está habilitado para transportistas de las modalidades:

    • Colectivo

    • Selectivo

    • Colegial

    Las autoridades informaron que el sector de transporte de carga será incorporado próximamente al sistema, por lo que recomiendan a estos conductores mantenerse atentos a los anuncios oficiales.

    El proceso busca facilitar el acceso al subsidio y garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos, mediante una plataforma digital que centraliza la gestión de solicitudes.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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