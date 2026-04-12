Paso a paso: cómo solicitar el subsidio al combustible en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los transportistas de las modalidades colectivo, selectivo y colegial ya pueden solicitar el subsidio al combustible a través de un proceso completamente digital habilitado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). La inscripción se realiza mediante la plataforma Panamá Conecta, con el objetivo de agilizar el registro y evitar errores en la validación.

De acuerdo con las autoridades, los interesados deben seguir un manual digital disponible en el portal oficial para completar correctamente su solicitud y evitar inconvenientes durante el proceso.

Paso a paso para aplicar al subsidio

Ingresar al sitio web oficial: Acceda a la página de la ATTT: www.transito.gob.pa. Ubicar el manual digital: Revise la guía paso a paso publicada en el portal, donde se detallan los requisitos y el proceso de registro. Acceder a la plataforma Panamá Conecta: Diríjase al enlace que lo llevará a la plataforma habilitada para realizar la solicitud en línea. Completar el formulario: Ingrese sus datos personales y la información del vehículo según la modalidad de transporte. Verificar la información: Revise cuidadosamente todos los datos antes de enviar la solicitud para evitar rechazos o demoras. Enviar la solicitud: Una vez completado el formulario, proceda a enviarlo para su validación.

¿Quiénes pueden aplicar?

Actualmente, el registro está habilitado para transportistas de las modalidades:

Colectivo

Selectivo

Colegial

Las autoridades informaron que el sector de transporte de carga será incorporado próximamente al sistema, por lo que recomiendan a estos conductores mantenerse atentos a los anuncios oficiales.

El proceso busca facilitar el acceso al subsidio y garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos, mediante una plataforma digital que centraliza la gestión de solicitudes.