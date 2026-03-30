Panamá, 30 de marzo del 2026

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    ‘PatacónGIS’: la herramienta creada para enfrentar la crisis de basura en San Miguelito

    Alis Fernández
    ‘PatacónGIS’: la herramienta creada para enfrentar la crisis de basura en San Miguelito
    Inspección en distintos sectores de San Miguelito ante la crisis en la recolección de basura. LP Isaac Ortega

    La basura acumulada en esquinas, calles y aceras dejó hace mucho de ser solo un problema visual o de salubridad. Hoy es también el reflejo de una ciudad que crece más rápido que sus soluciones. Sin embargo, una estudiante panameña podría haber encontrado una respuesta concreta.

    Se trata de Anilys Rodríguez, de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), quien desarrolló un proyecto dirigido a identificar los pequeños vertederos de basura dispersos a lo largo del distrito de San Miguelito y ubicar “pataconeras” de forma estratégica.

    El proyecto, denominado PatacónGIS consiste en un modelo geoespacial para la priorización de “pataconcitos”. Fue desarrollado con el objetivo de optimizar la ubicación estratégica de “tinaqueras” y obtuvo el primer lugar en el concurso Young Scholars Award (YSA) 2026, impulsado por Esri Panamá, empresa especializada en sistemas de información geográfica (SIG).

    ‘PatacónGIS’: la herramienta creada para enfrentar la crisis de basura en San Miguelito
    El mapeo fue realizado por la estudiante para localizar los puntos críticos. Creditos: Proyecto "PataconGIS" realizado por Anilys Rodríguez

    En Panamá, cualquier acumulación improvisada de basura suele llamarse “pataconcito”, en alusión a Cerro Patacón, el principal vertedero de la capital, donde los desechos se compactan en capas. El término, a su vez, tiene un origen más cotidiano: el patacón, el plátano aplastado que forma parte de la expresión culinaria del país.

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    ¿Por qué San Miguelito?

    En conversación con La Prensa, la futura ingeniera explicó que eligió este distrito porque actualmente enfrenta un reto importante: el crecimiento acelerado de su población y la inadecuada disposición de los desechos.

    “Es un territorio con alta densidad poblacional, un crecimiento no planificado y una topografía compleja”, señaló.

    ‘PatacónGIS’: la herramienta creada para enfrentar la crisis de basura en San Miguelito
    Anilys Rodríguez durante la exposición de su proyecto.

    Relató que todo comenzó tras una visita a San Miguelito, donde observó que el problema de la basura es persistente y significativo. En muchos casos, incluso obstaculiza el flujo vehicular y el tránsito de los peatones, ya que las aceras se vuelven inexistentes.

    “No solamente se trata de falta de cultura; esto responde a un metabolismo social, donde todo tiene un flujo”, explicó. Añadió que cuando este flujo se interrumpe —ya sea por falta de accesibilidad en las calles o por deficiencias en la recolección— “es ahí donde se crean los pataconcitos”.

    El mapeo

    El proceso de mapeo puede entenderse como una maqueta compuesta por capas. De esta manera, la universitaria logró construir mapas con la información necesaria para ubicar los vertederos improvisados que han proliferado en San Miguelito.

    Para ello, utilizó datos sobre la ubicación de los “pataconcitos” existentes, la densidad poblacional e incluso la cantidad de personas por vivienda.

    También consideró la red vial, identificando calles principales e internas —muchas de ellas de una sola vía—, así como la ubicación de ríos y quebradas, con el fin de detectar los vertederos cercanos a fuentes de agua.

    De acuerdo con la información presentada en el proyecto, se identificó que 12.26% de los “pataconcitos” se encuentran a menos de 30 metros de un cuerpo de agua

    ‘PatacónGIS’: la herramienta creada para enfrentar la crisis de basura en San Miguelito
    la joven pudo realizar un mapeo de los vertederos por corregimiento (a la izquierda) y cerca de las fuentes hídricas (derecha)

    De la UTP a California

    El proyecto será presentado a nivel internacional en San Diego, California, del 13 al 17 de julio, donde se expondrá la realidad que enfrenta San Miguelito y la importancia de prevenir la mala disposición de los desechos.

    Rodríguez destacó que su iniciativa busca involucrar a la comunidad, permitiendo que los ciudadanos agreguen nuevos puntos donde se formen vertederos. Esta información podrá incorporarse al mapa mediante una encuesta o un código QR que enlaza a su sitio web.

    ‘PatacónGIS’: la herramienta creada para enfrentar la crisis de basura en San Miguelito
    Foto: Anel Asprilla

    Asimismo, subrayó que el proyecto tiene potencial de expansión, ya que es replicable. Indicó que ha sostenido conversaciones con la empresa recolectora Aseo Capital, encargada del servicio de recolección en el distrito de San Miguelito, debido a que el modelo puede adaptarse a otros contextos y ajustar las variables según cada territorio.

    “En algunos lugares puede ser necesaria la densidad poblacional; en otros, no. También depende de la red vial o del tipo de infraestructura que se requiera implementar”, precisó.

    En San Miguelito, donde residen más de 380 mil habitantes, se generan unas 400 toneladas diarias de basura, cifra que podría incrementarse durante las fiestas de fin de año.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


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