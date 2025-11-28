Panamá, 28 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD PÚBLICA

    Pediatras advierten que bebés no vacunados enfrentan mayor riesgo de tosferina

    Aleida Samaniego C.
    Pediatras advierten que bebés no vacunados enfrentan mayor riesgo de tosferina
    Nueve niños murieron por tosferina.

    La Sociedad Panameña de Pediatría (SPP) expresó preocupación tras la confirmación por parte del Ministerio de Salud (Minsa) de dos casos autóctonos de tosferina en niños menores de un año residentes en los corregimientos de Herrera y Guadalupe, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

    +info

    Minsa confirma casos de tosferina en menores de un año en La ChorreraMinsa afirma que el brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé está ‘contenido’Brote de tosferina en Ngäbe Buglé: Minsa alerta a Costa Rica y activa equipo de respuestaBrote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé provoca suspensión de clasesMinsa confirma un fallecimiento por tosferina y activa acciones de control en la comarca Ngäbe Buglé

    Ambos casos corresponden a lactantes que todavía no han completado su esquema primario de vacunación, lo que eleva el riesgo de complicaciones graves, hospitalización e incluso muerte, según advierte la SPP.

    Según la Región de Salud de Panamá Oeste, esta clasificación indica que el contagio ocurrió dentro de la propia comunidad, lo que resalta la importancia de mantener las medidas preventivas.

    La tosferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Aunque puede afectar a personas de todas las edades, las formas más severas se presentan en bebés menores de seis meses, sobre todo cuando no han recibido las tres dosis iniciales de la vacuna hexavalente establecidas en el Esquema Nacional de Vacunación.

    El gremio médico recordó que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir esta enfermedad y sus desenlaces graves.

    El esquema incluye la vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses, además de refuerzos a los 18 meses y a los 4 años con la vacuna tetravalente.

    En el caso de adolescentes y embarazadas, se aplica la vacuna TDAP, recomendada entre las 27 y 36 semanas de gestación, ya que permite transferir anticuerpos protectores al recién nacido.

    La SPP advirtió que los casos también pueden presentarse en adolescentes y adultos debido a la disminución natural de la inmunidad cuando no reciben refuerzos.

    Por ello, recomiendan acudir a evaluación médica ante síntomas respiratorios persistentes o cuadros de tos prolongada, especialmente cuando hay contacto con bebés pequeños o mujeres embarazadas.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Detienen vehículo de la Defensoría del Pueblo con paquetes de droga en Chepo; la entidad informó que el auto fue hurtado. Leer más
    • Corprensa nombra nueva gerente general. Leer más
    • Así quedan los precios de los combustibles a partir de este viernes 28 de noviembre. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más