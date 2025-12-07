Pediatras panameños defienden vacuna de hepatitis B al nacer tras años de eficacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sociedad Panameña de Pediatría (SPP) manifestó su rotundo rechazo a la recomendación del panel de expertos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que propone eliminar la vacunación universal contra la hepatitis B al nacimiento y sustituirla por un esquema basado en decisiones individualizadas.

Para los pediatras panameños, este giro representa un retroceso en la protección de los recién nacidos y se aparta de la evidencia científica que ha guiado durante décadas las estrategias de prevención temprana.

El gremio recordó que, durante más de 30 años, la dosis administrada en las primeras horas de vida ha demostrado ser una de las intervenciones más efectivas para evitar la transmisión perinatal del virus y reducir la progresión hacia formas graves de la enfermedad, como la infección crónica, la cirrosis y el cáncer hepático.

Enfatizó que retirar esta aplicación inicial elevaría el riesgo de infección en entornos donde persisten fallas recurrentes: diagnósticos prenatales incompletos, serologías maternas tardías o mal documentadas, dificultades para identificar a madres portadoras y brechas en la atención obstétrica o en el seguimiento posnatal.

En concordancia con organismos internacionales y con el Esquema Nacional de Vacunación, la SPP reiteró que la primera dosis contra la hepatitis B debe aplicarse dentro de las primeras 12 horas de vida.

Aseguró que retrasar su administración hasta los dos meses —como permitiría el enfoque que estudia el ACIP— debilita una estrategia que ha demostrado reducir de manera sostenida la carga global de la enfermedad.

El gremio advirtió que, en América Latina, y en Panamá particularmente, persisten desafíos que hacen indispensable la vacunación universal al nacer: coberturas prenatales irregulares, acceso desigual a pruebas serológicas y partos en domicilios o fuera de instalaciones formales de salud. Estas condiciones, recalca la SPP, obligan a mantener un esquema claro, simple y equitativo, que no exponga a los recién nacidos a riesgos prevenibles con una sola dosis oportuna.

Xavier Sáez-Llorens, jefe del departamento de Investigación del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y del Servicio de Infectología, recordó que en 2003 (Suman O, Castillo I, Racine J, Sáez-Llorens X. Seroprevalencia de hepatitis A, B, C y varicela en Panamá. Rev Hosp Niño Panamá 2003; 19:23) publicaron un estudio que reveló una seroprevalencia del 2% de embarazadas portadoras crónicas de hepatitis B en Panamá.

Subrayó que en Panamá, al igual que en Estados Unidos, no se realiza de manera rutinaria la búsqueda del antígeno de superficie de hepatitis B (HBsAg) en embarazadas (proteína en la superficie del virus que indica la presencia de una infección activa por hepatitis B), la medida más práctica y sensata para proteger al recién nacido es la vacunación contra hepatitis B desde el nacimiento, señaló el experto.

La Academia Americana de Pediatría, enfatizó el Sáez-Llorens, con independencia de las recomendaciones actuales del CDC-ACIP, mantiene su postura en favor de la inmunización neonatal.

Contradicción y evidencia científica

Aunque el ACIP ha sido históricamente un referente técnico en políticas de inmunización, la SPP sostiene que las decisiones discutidas en esta ocasión se alejan de la mejor evidencia científica y contradicen los principios de salud pública que han protegido a millones de niños en el mundo. Por ello, la organización reafirmó su compromiso con la ciencia y con la defensa de la infancia, e instó al Ministerio de Salud (Minsa) a sostener políticas basadas en evidencia sólida y no en presiones externas.

En 2003 (Suman O, Castillo I, Racine J, Sáez-Llorens X. Seroprevalencia de hepatitis A, B, C y varicela en Panamá. Rev Hosp. Niño Panama 2003; 19:23) publicamos la seroprevalencia de embarazadas portadoras de Hepatitis B en Panamá y fue del 2% (portadoras crónicas); como aquí no… — Xavier Sáez Llorens (@xsaezll) December 6, 2025

El aval de este panel de asesores representa, además, un triunfo político para el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., cuya postura crítica hacia los programas de vacunación —según expertos en enfermedades infecciosas— podría revertir avances alcanzados durante décadas.

El comité, con ocho votos a favor y tres votos en contra, recomendó aplicar la dosis al nacer únicamente en bebés de madres con resultados positivos o cuyo estado se desconoce, sustituyendo la recomendación universal vigente desde 1991, que buscaba proteger a todos los niños frente a una infección capaz de causar graves daños hepáticos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ahora dirigidos por Jim O’Neill —nombrado por Kennedy y sin formación científica—, utilizarán estas recomendaciones para definir la guía nacional de salud pública, con impacto directo en la cobertura de seguros y en las decisiones que toman los médicos al vacunar a sus pacientes.

La SPP insistió en que cualquier modificación en los esquemas de vacunación debe responder únicamente a criterios científicos y a la realidad epidemiológica de cada país.

Recordó que Panamá ha logrado mantener el control de la hepatitis B precisamente gracias a la vacunación temprana y sistemática, y advirtió que retroceder en esta protección sería poner en riesgo a una generación entera.