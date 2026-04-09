Perfumes bajo la lupa: los daños que podrían causar y qué hacer si lo tienes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La alerta surge tras detectar que las fragancias Montblanc y Valentino tienen componentes que pueden causar cáncer y afectan la fertilidad.

Luego de que las autoridades sanitarias activaron una alerta roja sobre tres perfumes emblemáticos en el mercado panameño, ordenando la cancelación de su registro sanitario, el Ministerio de Salud (Minsa) dio un plazo máximo de 30 días calendario a las empresas distribuidoras para presentar un informe detallado que confirme el retiro total de estos productos de los puntos de venta.

A través de un comunicado, el Minsa confirmó que ordenó el decomiso inmediato de todos los lotes en el país de las fragancias Montblanc Lady Emblem Elixir, Valentino Valentina y Montblanc Lady Emblem, fragancias que han pasado de las vitrinas de lujo a la lista negra de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

La medida responde a un reporte del sistema “Safety Gates” de la Comisión Europea, que detectó en estas fórmulas la presencia de BMHCA (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), también conocido como Lilial.

Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Minsa.

Un enemigo oculto en el aroma

Según el informe técnico, el BMHCA es una sustancia que está estrictamente prohibida en la industria cosmética global debido a su peligrosidad, ya que el compuesto está clasificado como carcinógeno y tóxico para la salud humana, lo que significa que su contacto prolongado con la piel representa una amenaza latente para el organismo.

El informe destaca que el riesgo es crónico y acumulativo, ya que el componente actúa de forma silenciosa, pero agresiva en el organismo, afectando el sistema reproductivo y hormonal, lo que podría manifestarse años después.

Suspenda su uso

Aunque el Minsa le dio un ultimátum a las empresas distribuidoras para el retiro total de estos productos de los puntos de venta, destaca que el mayor reto reside en los hogares.

Las autoridades de salud advierten a los consumidores que posean estas fragancias que suspendan su uso de inmediato. Asimismo, se ha iniciado una serie de operativos de inspección en todo el territorio nacional para garantizar que ninguna unidad permanezca en los estantes.

El Minsa ordenó la cancelación del registro sanitario y el retiro del mercado de perfumes con componente tóxico, cancerígeno. IA

¿Qué hacer si lo tienes?

La recomendación oficial es clara: “no se deje engañar por ofertas de liquidación de estas marcas y verifique siempre el registro sanitario”.

Si usted tiene uno de estos frascos en su tocador, recuerde que el aroma de la sofisticación no vale el riesgo de una exposición química irreversible.

Ataque a la salud reproductiva

De acuerdo con el informe, el mayor peligro del Lilial es su clasificación como tóxico para la reproducción:

* En hombres: Se ha vinculado con la reducción de la calidad del esperma y posibles problemas de fertilidad.

* En mujeres embarazadas: Es capaz de atravesar la barrera placentaria, lo que pone en riesgo el desarrollo del feto.

* Efecto hormonal: Actúa como un disruptor endocrino, lo que significa que “engaña” al cuerpo imitando hormonas naturales, desequilibrando procesos biológicos clave.

Potencial carcinógeno

Aunque en dosis mínimas el riesgo parece bajo, la acumulación es el problema.

Se le asocia con la proliferación de células relacionadas con el cáncer de mama debido a su actividad estrogénica.

Al ser un producto que se aplica directamente sobre la piel (el órgano más grande del cuerpo) y se inhala, la absorción es constante.