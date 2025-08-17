Perfumes retirados del mercado: ¿Qué es el químico BMHCA y por qué fue prohibido?

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó esta semana el retiro del perfume Guess Seductive Eau de Toilette Natural Spray del mercado panameño, tras confirmarse que contiene una sustancia prohibida por la Unión Europea desde 2022 debido a sus riesgos para la salud.

Se trata del 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído, más conocido como BMHCA o butilfenil metilpropional, un compuesto químico sintético utilizado para imitar el aroma del lirio del valle. Este ingrediente está presente no solo en perfumes, sino también en jabones, lociones corporales, cremas, detergentes y otros productos de uso cotidiano.

La Resolución No. 170, del 1 de agosto de 2025, emitida por el Minsa, responde a una alerta internacional divulgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que el pasado 7 de julio advirtió sobre la presencia de BMHCA en la formulación del perfume.

Según la Comisión Europea, el BMHCA ha sido clasificado como una sustancia peligrosa, debido a su potencial para causar efectos adversos en la fertilidad, mutaciones genéticas y posibles riesgos cancerígenos. También se ha identificado como un irritante para la piel y los ojos, y puede inducir sensibilización cutánea.

Estudios en modelos animales han demostrado que el compuesto puede afectar los procesos de fertilidad y reproducción, lo que motivó su inclusión en la lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos en Europa.

La doctora Ivonne Torres Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, advirtió que este compuesto aún podría encontrarse en productos que se comercializan en el país.

“Es importante que los consumidores revisen cuidadosamente las etiquetas, ya que esta sustancia puede aparecer bajo distintos nombres: butilfenil metilpropional, BMHCA, o 2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído”, explicó Torres Atencio.

El caso del perfume Guess Seductive pone en evidencia la necesidad de prestar atención a los ingredientes de los productos cosméticos y de higiene personal, incluso aquellos de marcas reconocidas.

El llamado es a optar por productos que detallen claramente sus componentes y a evitar aquellos que contengan sustancias potencialmente perjudiciales para la salud reproductiva.

Este sería el segundo producto de uso personal al que el Minsa suspende su registro sanitario y ordena su retiro del mercado por contener dicho componente. En junio pasado, la medida también se aplicó al perfume Paco Rabanne Pour Homme Eau de Toilette (EDT).