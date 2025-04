Perimenopausia: cambios en la vida sexual, salud mental y bienestar general

Sofocos, sudoración nocturna, problemas para conciliar el sueño y cambios en el volumen del periodo son algunos de los síntomas más comunes de la perimenopausia, esa etapa de transición hacia la menopausia. Sin embargo, hay otros cambios menos conocidos que también afectan la vida de las mujeres.

En esta segunda entrega sobre la perimenopausia, la ginecóloga-obstetra Gretel Palacios explica cómo impacta esta fase en la vida sexual, la salud mental y el bienestar general.

¿Cómo afecta la perimenopausia la vida sexual de la mujer?

“La paciente, al tener un bajón hormonal, ve disminuido su deseo sexual. Baja la energía y empiezan a sentirse más cansadas. Esto ocurre tanto en la perimenopausia como en la menopausia”, explica la doctora Palacios.

“Son pacientes que no quieren ni ver al esposo, primero porque no tienen ganas y, segundo, porque les molesta. Y es que a la paciente le arde. Llegan a consulta en ocasiones muy inflamadas y toca explicarles lo que sucede y cómo ayudarlas”.

Para tratar estas molestias, se recomiendan cremas vaginales hidratantes, aunque estas tienen un límite de efectividad. “Lo que realmente necesita esa área es recuperar su parte hormonal. Existen cremas de estrógeno vaginal en forma tópica que no afectan el resto del cuerpo, sino que actúan localmente y ayudan a las pacientes con todos estos síntomas”.

Salud mental y perimenopausia

Cualquier cambio hormonal puede causar fluctuaciones en la salud mental y emocional.

“Ciertamente, esta es una etapa en la que las pacientes pueden empezar a desarrollar depresión y ansiedad. A veces no es tan grave como para requerir medicación, pero en algunos casos sí. Hemos tenido pacientes con ataques de pánico debido a la perimenopausia”, indica la doctora Palacios.

En algunos casos, es necesario referir a las pacientes a psiquiatría y apoyarse con medicación.

Otros síntomas poco conocidos de la perimenopausia

Además de los síntomas habituales, pueden presentarse alteraciones menstruales significativas.

“Como hay cambios en el ciclo menstrual, algunas pacientes pueden presentar hemorragias que pueden llevarlas a una anemia. Las hormonas se pueden descontrolar tanto que pueden causar estas irregularidades, y hay casos en los que las pacientes sangran dos o tres veces al mes. Esto hace que empiece a bajar la hemoglobina y el hierro, algo que debe manejarse médicamente”.

Ante estas irregularidades, es importante descartar otras afecciones, como fibromas, pólipos o quistes. Sin embargo, la doctora enfatiza que los cambios hormonales por sí solos pueden comprometer la salud de la paciente, por lo que se recomienda una evaluación médica.

Consejos para sobrellevar la perimenopausia y la menopausia

“¡No hay por qué sufrir!” es el mensaje de la doctora Palacios.

“Muchas veces les hago la analogía de que, en el pasado, cuando las mujeres llegaban a la menopausia, se sentaban a tejer y ya, porque parecía que su vida había terminado. Pero hoy día vemos mujeres mayores que son activas, viajan, hacen ejercicio... Mantener una vida saludable es clave”.

La especialista recalca que no es necesario “aguantar” los síntomas en silencio: “Es importante hablar con el médico, con la familia y buscar ayuda”.

La ginecóloga enfatiza que muchas mujeres callan lo que sienten, ni siquiera lo comentan con su médico, y mucho menos con su esposo, hijos o familia. Sin embargo, considera fundamental que los familiares comprendan esta etapa.

“Uno puede tener estas fluctuaciones emocionales, sentirse sin ánimo o sin ganas, y hay que conversarlo con el médico para ver cómo se le puede ayudar”.

Otro aspecto clave es mantener las revisiones médicas. “No porque llegaste a la menopausia significa que ya no tienes que ir al ginecólogo. No funciona así”.

Además, advierte sobre la información que circula en internet: “En el mundo actual, en el que la información está a un clic, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. Hay muchos mitos y datos falsos, por lo que es importante recibir orientación médica adecuada”.

Cada paciente es diferente, y lo que funciona para una puede no ser adecuado para otra. Por ello, recomienda acompañar esta transición con el ginecólogo o el médico de cabecera.

“Muchas veces nosotros, como ginecólogos, nos apoyamos en otros especialistas, como cardiólogos, internistas, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos o nutricionistas. Es un manejo multidisciplinario”, afirma Palacios.

También señala que muchas mujeres desconocen qué es la perimenopausia hasta que comienzan a notar cambios en su estado de ánimo.

“Tú le preguntas a alguien qué es la perimenopausia y no tiene idea, pero luego te dicen: ‘Oye, ¿sabes que siento cambios en mi estado de ánimo y no entiendo por qué?’”

Para la doctora, la idea de que las mujeres siempre deben estar fuertes puede hacer que no hablen sobre sus emociones.

“Con todos estos mensajes de empoderamiento femenino, a veces pasamos por alto comentar que estamos tristes, ansiosas o deprimidas, porque tenemos que estar al pendiente de los hijos, la familia y el trabajo”.

“Es algo que muchas veces no queremos decir para que no piensen que no somos fuertes. Pero realmente es una etapa en la que debemos buscar ayuda para sobrellevarla. Si no lo comentamos por pena o por miedo, es difícil que podamos recibir la ayuda que necesitamos”.