    TRANSPORTE

    Persona en los rieles obliga a suspender parcialmente el servicio de la Línea 2 del Metro

    José González Pinilla
    Persona en los rieles obliga a suspender parcialmente el servicio de la Línea 2 del Metro
    Línea Metro de Panamá.

    Una persona fue detectada en los rieles del Metro de Panamá la tarde de este domingo 28 de diciembre, lo que obligó a la suspensión temporal del servicio en la Línea 2, específicamente en el área de la estación Cerro Viento.

    El Metro informó que de inmediato activaron los protocolos de seguridad establecidos y personal operativo acudió al lugar para atender la situación.

    La entidad ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados a los usuarios.

    En una actualización posterior, el Metro de Panamá anunció que, mientras su equipo continuaba atendiendo el incidente, el servicio se brindaba de forma parcial. Los tramos operativos habilitados son desde San Miguelito hasta El Crisol, y desde Pedregal hasta Nuevo Tocumen.

    El Metro reiteró el llamado a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales de información, donde se estarán comunicando las actualizaciones sobre el restablecimiento total del servicio.

    José González Pinilla

    Editor

