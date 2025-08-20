Panamá, 20 de agosto del 2025

    AMBIENTE

    Pesca ilegal en Coiba: sistema de radar detecta embarcación en área protegida

    Aleida Samaniego C.
    Durante la inspección, se encontraron líneas con carnada instaladas en el área protegida, lo que confirma la intención de realizar pesca ilegal dentro del parque. Cortesía

    Una embarcación fue detectada dentro del área protegida del Parque Nacional Coiba realizando actividades de pesca sin contar con los permisos correspondientes. La nave se encontraba entre Punta Anegada e Isla Jicarón, zona bajo estricta protección ambiental.

    El hecho fue detectado por el sistema de radar del centro de monitoreo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que observó la embarcación desplazándose a velocidades entre 0 y 4 nudos, lo que generó una alerta inmediata. Gracias a esta señal, se activó un operativo en el que participaron cinco guardaparques y dos unidades de la Policía Ambiental, a bordo de la embarcación Coral IX.

    Embarcación en área protegida. Cortesía

    Durante la inspección, se encontraron líneas con carnada instaladas en el área protegida, lo que confirma la intención de realizar pesca ilegal dentro del parque.

    Los tripulantes fueron informados sobre la normativa vigente y, posteriormente, la nave fue escoltada hasta la sede de MiAmbiente en Punta Gambute, donde se adelantan los trámites administrativos correspondientes.

    El moderno sistema de radar, donado por la organización Global Conservation con el apoyo de Protect the Seas, se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la vigilancia y el control en áreas marinas protegidas.

    La entidad informó que mantiene un sistema de vigilancia permanente en el Parque Nacional Coiba, Patrimonio Mundial de la Humanidad, con el objetivo de prevenir actividades ilegales y salvaguardar la biodiversidad marina.

    Además, recuerda a la ciudadanía que puede realizar denuncias ambientales a través del 311 o por las redes sociales oficiales: @miambientepma.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


